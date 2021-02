Los sindicatos convocan concentraciones para el 8-M en Maó y Ciutadella

Los sindicatos mantienen sus convocatorias de concentraciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pese a la pandemia. La Dirección Insular de la Administración del Estado confirmó ayer que hay dos manifestaciones comunicadas, una en la Plaça Miranda de Maó convocada por los sindicatos CCOO y UGT, y otra en la Plaça des Pins de Ciutadella a la que llama CGT. Ambas convocatorias están presentadas en tiempo y forma pero aún pendientes de autorizar, declaró ayer la directora insular, Isabel López Manchón, quien añadió que la decisión «está supeditada a los criterios de Salud».

De momento son las únicas movilizaciones convocadas, no hay ninguna de colectivos feministas, y atendiendo al plazo legal de diez días para presentar este tipo de solicitudes, ya no pueden entrar más peticiones. Aunque los criterios sanitarios desaconsejaban este tipo de concentraciones en el nivel 4, por el riesgo de contagio en las aglomeraciones, el próximo día 8 Menorca se hallará en un nuevo nivel 2 de alerta sanitaria, aunque reforzado. Por este motivo López Manchón no avanzó la decisión sobre estas convocatorias, si serán o no autorizadas, aunque sí confía en que exista «un criterio unificado para todo Balears».

En los dos casos los sindicatos convocantes plantean límites de afluencia y protocolos de seguridad, como por ejemplo, en la concentración prevista por CGT, que los manifestantes se coloquen en hileras y guarden distancia de seguridad, además del uso de las mascarillas. A la espera de conocer si contarán con el permiso, lo que sí se adivina ya es un 8-M muy diferente del vivido el año pasado, aunque ese fin de semana de 2020 el coronavirus apareció en Menorca y España estaba a solo seis días de que se decretara el estado de alarma.

Por parte del Ayuntamiento de Maó, su concejala de Igualdad, Catalina Ferrer, afirmó ayer que desconocía personalmente la convocatoria. «Nosotros tenemos actos programados, en espacios controlados y con aforo reducido», afirmó. El manifiesto del 8-M, avanzó, se leerá en la sala de plenos municipal y se compartirá en internet. La responsable de Igualdad de Ciutadella, Carla Gener, también señaló que el Ayuntamiento organizará actividades, y que respaldará la concentración de CGT «si cuenta con todos los permisos».