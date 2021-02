Padres denuncian falta de control en la utilización del Chromebook

Un grupo de cinco familias del IES Cap de Llevant de Maó ha trasladado al centro su preocupación por no poder aplicar controles parentales en los Chromebook, los ordenadores que los alumnos emplean para sus clases. Además consideran insuficientes las medidas para evitar un mal uso de la conexión a internet en el tiempo lectivo.

Argumentan que el hecho de que sus hijos dispongan de ordenadores en casa sin poder instalar controles parentales que consideran eficaces les genera un problema de convivencia, ya que ni pueden limitar horas ni vetar dominios. Además, dicen, los sistemas de ‘capado’ del acceso a la red que se aplican en las aulas son bastante frágiles.

Estas familias lamentan que no se les dé soluciones, «no hacen nada, nos trasladan el problema a nosotros», y cuestionan tener que emplear unos ordenadores determinados para las clases. Aseguran que disponer de cámara y un acceso a internet tan abierto facilita que se produzcan actitudes poco recomendables y tensiones en casa.

Desde el centro explican que no es óptimo que cada uno use su ordenador particular o sus propias aplicaciones. De hecho, el Chromebook no permite algunas. Hacerlo podría impedir el buen desarrollo de las clases. Con una única consola el instituto gestiona todos los aparatos, para que no haya distorsiones y todos tengan el mismo libro. El instituto asegura que busca ya el modo de atender la demanda de estas familias con algún control parental compatible. En el centro se ‘capan’ algunas palabras en los buscadores (también se puede hacer en casa) y los alumnos firman un compromiso de buenas prácticas, lo que las familias interpretan como un síntoma de descontrol. Desde el centro reconocen que el control total no existe, que los chavales siempre van un paso por delante, y que más que la tecnología hay que prevenir con pedagogía.

Inversión inicial que se compensa al no comprar libros

Los Chromebook y similares se están implantando desde hace unos años, como sustituto total o parcial de los libros, tanto en Primaria como en Secundaria. Cuando son propiedad del alumno, los padres realizan una inversión inicial que se compensa con el hecho de dejar de comprar los tradicionales manuales en papel. Estas familias que han trasladado su malestar al instituto de sus hijos no ven bien poner en manos de niños de once años unos ordenadores con un acceso tan abierto a internet, y aseguran que el progreso tecnológico no puede ir en detrimento de otras cosas, como la convivencia en casa. Desde el centro explican que desde el momento de la inscripción se informa del método de enseñanza que se emplea, con o sin ordenadores, una decisión adoptada junto con la comunidad educativa y aprobada por Consejo Escolar.

Compra libre, pero un único distribuidor autorizado en la Isla

Las cinco familias que han plantado cara a los Chromebook aseguran que se les obliga a comprar un determinado aparato en un determinado establecimiento de la Isla. De hecho, los centros de Menorca que usan estos dispositivos remiten a sus estudiantes a un comercio de Alaior. Consideran injusto estos padres que no puedan adquirir ordenadores donde quieran, más baratos, o usar los que ya tengan en casa.

La Conselleria de Educación y el instituto explican que no se obliga a nadie a comprar el ordenador en una tienda determinada. El centro elige Chromebook y el sistema Google for Education del mismo modo que elige una editorial concreta para los libros. Este pack incluye no solo el aparato, sino que además dispone de determinados programas y licencias, de servicios vinculados a Google. Y en Menorca, comentan, solo hay un distribuidor oficial, esta tienda. Las familias pueden proveerse de estos servicios donde quieran, explican, siempre y cuando presenten el ordenador en óptimas condiciones, las mismas que el resto de alumnos, para poder seguir las clases.

Las familias en cuestión critican el precio y dudan del argumento de las licencias, puesto que entienden que los mismos servicios se pueden obtener de otro modo. «Ni siendo propietario de tienda de informática se puede autoadquirir el Chromebook».