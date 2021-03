Sant Lluís asume la reparación de los viejos muelles de Alcalfar

El mar, las tormentas y el paso del tiempo no perdonan. No tienen compasión de elementos que, por su ubicación en primera línea de mar, sufren sus embates y sus efectos, su desgaste. Algunos de ellos forman ya parte de la estética propia de parajes como Alcalfar, por lo que son en parte una propiedad de todos, pero también en cierto modo no son formalmente de nadie. Ante esta indefinición en la titularidad, el Ayuntamiento de Sant Lluís ultima las gestiones con la Demarcación de Costas para poder asumir la reparación de trece deteriorados muelles ubicados, uno al lado del otro, en una de las riberas de esta cala. El pleno de la semana pasada aprobó el proyecto de ejecución de la obra y tramitar la solicitud formal al organismo estatal.

Tras el temporal Gloria de enero del año pasado, estos muelles se vieron muy castigados. Entonces, el Consistorio menorquín pidió a Costas que actuara para repararlos, puesto que su mal estado era susceptible de redundar en un mayor deterioro de esta zona de rampas y varada. Otra borrasca similar podría ser la puntilla. Desde Costas respondieron que no podía actuar, por ser estos muelles una construcción «abusiva sin autorización». Es decir, que no les constan.

Entonces fue cuando el Ayuntamiento de Sant Lluís decidió actuar por su cuenta y pidió permiso para poder intervenir en el dominio público terrestre, para lo cual Costas reclama poder tener el proyecto. La intervención cuenta con un presupuesto de 68.500 euros y su ejecución se estima rápida, unos cuatro meses de trabajo. El Consistorio ha pedido una subvención del programa Leader para poder costearlo.

Estos muelles tienen un origen muy remoto, se estima que por encima de los 75 años. Su uso es habitual por los habituales de Alcalfar, sobre todo por los concesionarios de las casetes de vorera que se encuentran a unos pocos metros de estas instalaciones. Por ellos deslizan sus barcas. Según aparece recogido en el proyecto básico de reparación, hasta la fecha solo se han realizado en estos muelles pequeñas reparaciones.

Técnica

El mismo proyecto, elaborado por el ingeniero Alberto Correa, informa que los muelles se construyeron «con técnicas de la época» empleando «piedras de la zona y una especie de mortero a base de cal». Los muelles tienen dimensiones diversas, que oscilan entre los 3,8 y los 10,5 metros de largo, y una anchura de entre uno y cuatro metros. Son irregulares en sus formas, en parte por el efecto de su propio deterioro. Por ello, uno de los objetivos de la actuación es una «regularización geométrica» con «técnicas de construcción que imiten o simulen el acabado actual». Para lograrlo se propone el uso de «piedras de la zona amorteradas».

Desde el Ayuntamiento de Sant Lluís recuerda que, en el caso de Alcalfar, recientemente se ha llevado a cabo la reparación de otros muelles más alejados de la playa, conocidos como Ses Anelles, que habían padecido con severidad los efectos del temporal Gloria.