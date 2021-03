Los colegios de Maó recuperan el lunes el 100 % la limpieza

La limpieza matinal en los colegios de Maó recuperará el cien por cien de su jornada a partir del lunes, después de unos dias en los que se han tenido que reducir las horas de trabajo en este cometido por una demora en la convocatoria del nuevo contrato. Esta tarea, que depende del Ayuntamiento, se desarrolla este curso de forma excepcional para aplicar los protocolos de prevención con motivo de la pandemia.

Este nuevo contrato, el cuarto del curso y de una duración más prolongada que los tres anteriores, se formalizó el jueves después de que el mismo miércoles finalizara el plazo para la presentación de ofertas. Cuatro hubo. Por lo tanto, la previsión del Consistorio es que el lunes la nueva empresa se incorpore ya a los centros de Infantil y Primaria del municipio con plena dedicación.

La demora en el inicio del procedimiento público de la nueva contratación hizo que se incurriera en el riesgo de que el anterior no llegara a cubrir todos los días hasta la entrada de la nueva empresa. Por eso, desde el lunes de la semana pasada el Ayuntamiento de Maó decidió reducir las horas diarias para poder así atender más jornadas y no dejar ninguna al descubierto. El hecho de que en este periodo de tiempo hayan coincido un festivo y dos días más no lectivos ha minimizado los efectos de la medida, por la que se han tenido que redistribuir algunos espacios.