Los empresarios apoyan que Ports continúe con la mejora de Fornells

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, comentó en el pleno de ayer del Parlament balear, a raíz de una pregunta del popular Lluís Camps, que desde Ports se había mantenido una reunión con asociaciones empresariales de la Isla sobre la reforma del puerto de Fornells en la que «se manifestó el apoyo a este proyecto». El encuentro tuvo lugar el viernes con la presencia de PIME, CAEB, Cámara de Comercio, Apeam y Cercle d’Economia.

Consultados al respecto, los asistentes a la reunión coinciden en que, una vez recibidas detalladas explicaciones sobre el proyecto, expusieron a los representantes de Ports (el vicepresidente Xavier Ramis, la gerente Cristina Barahona y la técnica Laura Molano) que el grueso de la inversión es necesaria para la mejora de unas infraestructuras de gran importancia y que no puede dejarse perder de ninguna manera tanto por lo que supone como por su importe.

Ahora bien, sobre el objeto de la controversia política, que es la construcción de un edificio de nueva planta, el sentir general de las patronales es que es una cuestión secundaria, sobre la que no deben pronunciarse y que debe solventar Ports con los actores implicados. Eso sí, entienden que en ningún caso estas diferencias tienen que frenar un proyecto que ya se licita y poner en peligro una inversión clave.

«No es suficiente motivo para pararlo ahora, la inversión hace falta. Ya retiraron de este proyecto la cantina», comenta Justo Saura, presidente de PIME, «que hagan lo que consideren oportuno». Rafael Torrent, representante del Cercle d’Economia, se muestra comprensivo con Ports, «se han adaptado y se necesitan servicios, y no estaría bien echar ahora para atrás un proceso tan largo. Pero lo tienen que decidir con el pueblo». Rubén Adrián, por parte de la Cámara de Comercio, tiene claro que «este dinero no se puede dejar perder de ninguna manera, sobre el edificio en cuestión no nos pronunciamos». En términos similares se expresa Enric Casas, de CAEB, «nos dijeron que la construcción era lo más pequeña posible, pero no lo valoramos. El conjunto de la inversión es importante y hace mucha falta». Por parte de Apeam, Rosa Cardona, entiende que la actuación aportará «una mejora muy importante de cara al futuro» consciente de que «si se tuviera que aprobar ahora igual no se haría» (por la crisis), advertencia que comparten otras patronales. Sobre el edificio, Cardona personalmente lo ve proporcionado y adecuado.