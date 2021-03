PIME urge al Govern a que relaje las restricciones en Menorca

El presidente de PIME Menorca, Justo Saura, "urge" al Govern balear a relajar las restricciones sanitarias causadas por la covid-19, con el objetivo de "salvar" a las empresas que forman el tejido productivo de la isla.



"Las revisiones deberían producirse semanalmente, porque el panorama es muy cambiante. Estamos en menos de 10 casos activos y es imposible que estemos mejor epidemiológicamente, así que solicitamos que nos den un poco de oxígeno para reactivar la actividad. En caso contrario, habrá mucho paro", ha señalado a Efe.



Saura ve "imprescindible" los controles de entrada de pasajeros para "no tirar por la borda el trabajo realizado".



"Si no se abre ya, en unos meses será un desastre. Queremos salvar el barco, que se acelere el proceso de vacunación, controles de acceso a los pasajeros que lleguen a la isla y trabajar para recuperar", ha añadido.



Por otro lado, el presidente de PIME dice que las ayudas directas a las empresas son "básicas", pero advierte que éstas "tienen que llegar rápidamente".



Sobre la temporada turística, Saura dice que Menorca tiene que cambiar la mentalidad y trabajar para tener temporada "todo el año". "Una temporada como la de 2020 sería insuficiente, necesitamos facturar el 50% de la temporada de 2019. Quizás algunos sectores salven los muebles, pero no lo harán ni el comercio ni la restauración", ha lamentado.



Finalmente, "entiende" que el Govern estudie restringir los accesos a la playa para evitar aglomeraciones: "Si hablamos puntualmente de frenar las prácticas irresponsables de los grupos minoritarios estaría de acuerdo", ha afirmado.