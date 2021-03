Es Claustre pide flexibilidad para la apertura de locales de degustación

Siete puestos cerrados, la mayoría de ellos en el ala sur del Mercat des Claustre, confieren un aspecto poco dinámico a este enclave hermosamente singular del centro de Maó. No es una consecuencia directa de la crisis derivada de la pandemia, aunque ha influido, a imagen y semejanza de las decenas y decenas de locales que aparecen con el cartel de «en venta» en todos los municipios de la Isla.

En Sa Plaça convergen varios factores que le restan actividad fuera de temporada. A la crisis se suma el invierno, puesto que algunos locales abren entrada la primavera, y el hecho de que las nuevas generaciones ya no tengan el mínimo interés en montar verdulerías, fruterías o puestos de floristería a la vieja usanza restan opciones a la reapertura. «La competencia es dífícil, aquí los grandes supermercados están a dos minutos y no a 15 como en otras ciudades», explica Marga Pons, titular de Fruits Secs. Por eso los de alimentación que cierran por jubilación u otras razones ya no vuelven a abrir, como sucede con los de pescado en la Plaça des Peix.