La plataforma de afectados por las restricciones Menorca no descarta manifestarse

La plataforma de afectados por las restricciones causadas por la covid-19 de Menorca advierte que si no se concretan soluciones por parte de la administración, llevarán la protesta a las calles.

Así lo ha asegurado este viernes el abogado de la plataforma Francisco Fernández Ochoa.

«Por lo menos ahora los políticos escuchan la indignación de los afectados porque saben que las consecuencias pueden ser muy graves, y no quieren una manifestación continua del sector en las calles de Menorca, que hasta ahora no se ha realizado para no perjudicar a terceras personas. Si no se dan soluciones la actitud cambiará», ha advertido a Efe.

Fernández Ochoa ha agradecido el gesto de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora y de los alcaldes de Maó y Es Castell que han accedido este viernes a pasear por las principales calles comerciales de estos municipios para conocer de primera mano la realidad que viven tras las restricciones del nivel 1 de alerta sanitaria decretado por el Govern Balear.

«Están dispuestos a acercarse y es buena señal que los políticos se acerquen al pueblo. Los comerciantes y restauradores están muy indignados porque entienden que las nuevas medidas son insuficientes para reactivar la actividad», ha recordado.

El abogado de la plataforma considera esencial trabajar para garantizar la próxima temporada turística y se ha mostrado confiado en «ver mejoras sustanciales en uno o dos meses».