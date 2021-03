El lote de AstraZeneca sospechoso se continúa administrando en Menorca

Las vacunas del lote ABV5300 de AstraZeneca se continúan administrando en Menorca. Así lo demuestra el testimonio de una persona, docente de profesión, que este viernes por la tarde recibió una dosis en el Canal Salat de Ciutadella. Asegura que algunos compañeros también recibieron antídotos de este lote. Esto contradice la versión de Salud, que explicó que las 5.500 vacunas de este paquete que llegaron en febrero a Balears, 400 de ellas a Menorca, fueron administradas ya a menores de 55 años del grupo 3B. Esto es el personal sanitario de farmacias, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas o veterinarios, entre otros.

Catalunya, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias han decidido inmovilizar por precaución el lote. No así Balears. En Europa siete países han adoptado medidas similares de cautela ante la aparición de casos de trombosis en personas inmunizadas. «La decisión de algunos países de dejar de suministrar esta vacuna es precipitada. Las trombosis no aparecen como posible efecto adverso en la ficha técnica de AstraZeneca , eso quiere decir que no ha habido una incidencia mayor a la habitual». El jefe de Medicina Interna de Son Espases, Javier Murillas, llamaba a la calma. «Los efectos tromboembólicos no suponen un número mayor de lo esperado en la población general. Son 22 casos en la Unión Europea con tres millones de personas vacunadas», justificaba el director general de Farmacia, Nacho García Pineda.

Sobre cómo ha influido esta información en la voluntad de las personas a las que les toca vacunarse con AstraZeneca, desde Salud responden que más bien poco. Fuentes internas relatan que la jornada de este viernes transcurrió con normalidad en los centros de vacunación, pues no detectaron cancelaciones reseñables y todos los citados se fueron presentando.

«La trombosis venosa, que es de la que se está hablando, es un agregado de plaquetas que causa una coagulación y produce un problema venoso», explicó el especialista en Medicina Interna, Javier Murillas. «Si es en el cerebro puede ser un ictus que es más grave que si es en la pierna», añade. En cualquier caso, para las trombosis «hay que tener factores de riesgo y no incluye la vacunación», concluía.

Cuatro casos graves

Balears ha detectado hasta la fecha cuatro casos graves de reacciones adversas tras recibir la vacuna de AstraZeneca, de aproximadamente 25.000 dosis que se han administrado en la Comunidad, según datos de la Conselleria de Salud consultados por Europa Press. Se trata de casos que han precisado asistencia en urgencias o ingreso hospitalario. La Conselleria de Salud resalta que estas reacciones suponen un 0,01 por ciento del total de dosis inoculadas, y aseguran que es un porcentaje similar o incluso inferior al de otras vacunas y medicamentos.