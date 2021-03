La compra de Sa Tanca deberá volver a votarse con la incorporación del IVA

Los grupos en la oposición del Ayuntamiento de Sant Lluís recelan del compromiso adquirido por la alcaldesa, Carol Marqués, con la presidenta del Consell, Susana Mora, para que la institución insular aporte el pago del IVA de los 1.730.000 euros en que se cerró la compra de la propiedad, Coral Homes SLU.

La suma del IVA -363.000 euros-, que no se había contemplado al estimar que estaba exento por ser una segunda transmisión, obligó el lunes al pleno del Consistorio a aprobar una modificación de crédito para incorporar esta partida, y a repetir todo el trámite desde la aprobación del pliego de condiciones, ocurrida el 4 de junio pasado. Una vez supere la exposición pública y sea definitiva, el pleno deberá volver a aprobar o desestimar la compra del edificio, probablemente en el pleno de abril. «Es como si empezáramos de cero y hasta ahora no haya servido nada», ha explicado el edil del PP, Pedro Tudurí.

La unanimidad de los grupos políticos que reclamaba la alcaldesa para llevar a cabo la operación, cuyo 79 por ciento sale de la ecotasa y para la que el Consell ha comprometido 400.000 euros, se tambalea. La oposición afeó a Marqués el acuerdo con Susana Mora sin antes comunicárselo, la acusó de haberse precipitado y mostró su recelo por las contraprestaciones que pueda pedir la institución insular en el edificio.

El regidor del PI, Lorenzo Carretero, lamentó que el equipo de gobierno hubiese roto el pacto de no hablar de posibles usos, pero sí se mostró partidario de la compra si el Ayuntamiento, como dijo la alcaldesa, pueda afrontar el pago del IVA por si solo «y ya habrá tiempo de tratar qué aporta el Consell».

El PP, por boca de Loles Tronch, no aseguró su voto «porque no es lo mismo pagar 80.000 euros que 400 mil». Su grupo cuestiona la falta de transparencia. «No me creo que no haya nada a cambio para el Consell». Por eso, dijo, esperaremos a la redacción del nuevo pliego, en abril, y ya decidiremos».

Jorge de Diego, regidor no adscrito, se mostró tajante en su posición y subrayó que si la oposición no hubiera pedido la convocatoria de este pleno extraordinario no se habrían enterado de los cambios. Votará en contra si el Ayuntamiento debe aportar los 400.000 euros del IVA, y también lo hará si no se consensúa y se documenta por escrito el acuerdo con el Consell para el pago de este impuesto. «Si tanto interés tiene el Consell, que lo compren ellos, pero ahora tendremos las manos atadas».

El Consistorio dispone de plazo hasta el 30 de noviembre para concretar la compra con la propiedad al haberle solicitado una prórroga.