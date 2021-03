CAEB Menorca, satisfecha con los 70 millones de ayudas a empresas y autónomos

El gerente de CAEB Menorca, Enric Casas, ha expresado la satisfacción de la patronal con los 70 millones de euros que recibirán empresas y autónomos de la isla del plan de ayudas directas del Gobierno para reducir el impacto de la crisis económica causada por la covid-19.



Casas considera que cualquier compensación que llegue para cubrir el déficit de ingresos provocado por la pandemia es una buena noticia para el tejido empresarial y productivo de Menorca.



"Es una cifra importante, aunque no es suficiente para cubrir el 20% del PIB que ha sufrido la isla durante el 2020", ha indicado a Efe.



Advierte de que el decreto tiene importantes vacíos legales como aquellos sectores que no tendrán acceso a las ayudas.



"Tampoco estamos de acuerdo que no puedas solicitar una ayuda para una empresa si ya forma parte de un grupo. En cualquier caso, este dinero dará aire a las empresas que atraviesan por unos momentos complicados", ha señalado.



Casas ha advertido que muchas empresas del sector de los transportes y del alojamiento turístico "se quedarán fuera" de las ayudas.