Un particular se querella contra la alcadesa de Ciutadella

Un particular residente en Ciutadella ha presentado una querella criminal en el Juzgado de Ciutadella contra la alcaldesa, Joana Gomila, y el Ayuntamiento por prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.

El particular, de acuerdo con su abogado, José de Juan López, ha tomado el camino penal después de la respuesta «parcial» del Consistorio a la reclamación patrimonial que hizo en su día para que el Ayuntamiento le abonara los desperfectos que sufrió su furgoneta al aparcar en el Camí de Maó el 28 de septiembre de 2017. Un árbol de la acera que invadía la calzada le provocó las abolladuras en un lateral, valoradas en unos 800 euros. El dueño del vehículo contactó con la Policía Local que acudió al lugar y tomó fotografías del suceso.

Pasados dos años, dada la ausencia de respuesta, el particular presentó dos nuevas instancias hasta que el pasado 22 de octubre le desestimaron la reclamación indicando que no había fotografía de los daños, con lo cual no podía probarse lo sucedido.

El hombre acudió a la Policía Local donde corroboró que esas fotografías se habían hecho y existían. Su abogado pidió al Ayuntamiento las imágenes del informe, y le fue entregada solo una de la parte trasera de la furgoneta pero no de los desperfectos. La recepción del informe le supuso el pago de 40 euros.

El abogado sostiene que existe una negligencia en el Ayuntamiento que preside Joana Gomila por lo que le exige una responsabilidad penal dada la contestación parcial a la reclamación y la ocultación de información. El particular solicita una indemnización de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y a la alcaldesa una indemnización de 3.000 euros.