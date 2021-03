Aplazada la primera dosis a mayores de 80 años por falta de vacunas

La administración de la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 a mayores de 80 años ha sufrido un contratiempo debido a un error de cálculo: se citó a un número de personas mayor del que se podía dado el stock de Pfizer disponible, y esto ha obligado a reprogramar las fechas. Salud retrasa tres semanas la inyección de la primera dosis a un número de personas mayores –no ha concretado la cifra–, que debía vacunarse el viernes y los próximos días, pero que ahora tendrá que esperar porque el lote de Pfizer en reserva debe administrarse a aquellos que les toca ya la segunda dosis.

Esta inoculación no puede retrasarse si no se quiere comprometer la inmunización, debe cumplirse la pauta de vacunación y eso ha obligado a descitar a otros mayores, tal y como informaron este sábado desde el Área de Salud de Menorca. El hospital tenía en sus congeladores, en el momento de pararse la vacunación masiva el lunes día 15, un total de 426 dosis de Pfizer, 120 de Moderna y 1.610 de AstraZeneca, esta última volverá a administrarse el miércoles día 24 si no hay más cambios, tras el espaldarazo de la Agencia Europea del Medicamento. España tiene ahora vía libre para decidir si se administra también a mayores de 55 años.