Dos escaleras, una sin uso público, en el puerto de Ciutadella

La asociación Amics de la Mar de Menorca cuestiona la construcción de una nueva escalera para conectar el aparcamiento de la antigua estación marítima de Ciutadella con el muelle comercial, cuando existe una escalera histórica de titularidad pública cuyo uso está avalado por una sentencia judicial parcialmente favorable a Ports de les Illes Balears, como el propio ente público ha reconocido. A unos pocos metros de la escalera que ahora se construye hay otro acceso, que durante años se utilizó para conectar la ciudad con el puerto hasta que se tapió, en su parte superior, por desavenencias con la propiedad del inmueble colindante.

La imposibilidad del uso público de dicha escalera dio lugar al litigio entre los propietarios y Ports, que de facto ha acabado beneficiando a la finca particular, explica Amics de la Mar. «Lo que hoy es continuación de la acera del aparcamiento hasta la histórica escalera, al cerrar el paso, se convierte de hecho en ampliación de la parcela de la propiedad, en detrimento de un espacio de titularidad pública».

La entidad denuncia la «apropiación irregular» de la escalera histórica y su conexión con el aparcamiento por parte de la propiedad, con la construcción de un tapiado de 3 metros de altura con bloques de marés y forro de brezo «para disimular su altura excesiva» y con el objetivo de «imposibilitar el libre tránsito» entre el muelle y el aparcamiento.

Amics de la Mar se pregunta por qué Ports de les Illes no ha hecho pública la sentencia y cuál es el motivo por el que los sucesivos consistorios no han intervenido en este pleito, siempre con el argumento de que no tienen competencias en la materia al ser la zona portuaria. La asociación rechaza esta postura y considera que el Ayuntamiento tiene algo que decir en actuaciones que puedan dañar la estética o, como en este caso, alterar los accesos públicos.

Ports justifica el proyecto porque, para acceder desde el aparcamiento al puerto hay que bordear toda la antigua terminal marítima y luego bajar por el muelle. La nueva escalera tiene seis tramos y una anchura libre de paso de tres metros._Una obra adjudicada a M. Polo y cuyo coste supera los 200.000 euros.

A pesar de que Ports argumenta la necesidad del proyecto por los defectos que presenta la escalera original, un paso «poco seguro, muy estrecho y con una altura de muro muy baja», alega, Amics de la Mar ve en estas consideraciones una forma de justificar «la negociación» entre el ente y la propiedad que «pretende incorporar a su parcela la escalera histórica y el sendero entre dicha escalera y el aparcamiento». La entidad siembra dudas por tanto sobre los motivos de esta actuación y el hecho de que el ente gestor del puerto no haya hecho valer la sentencia judicial para usar la antigua escalera, aunque se haya llegado a un acuerdo para que este particular pague una concesión, aún por concretar.

También recuerda el problema de las barreras arquitectónicas existentes en el puerto y reclama la conexión con ascensor.