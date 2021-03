El vuelo ‘fantasma’ que llegó a Menorca de París con casi cien turistas a bordo

El pasado sábado por la tarde aterrizaba en el Aeropuerto de Menorca un avión de la compañía Vueling procedente del aeropuerto francés París-Orly con 95 pasajeros a bordo. Lo hacía lejos de los focos mediáticos, en estos días muy pendientes de la llegada de vuelos desde el extranjero cuando sobre los ciudadanos españoles pesa una prohibición de desplazarse sin causas justificadas. Y no había ningún medio de comunicación porque solo un día antes, el viernes 26, desde AENA se informaba de que no estaba prevista ninguna conexión internacional en el Aeropuerto de Menorca durante toda la campaña de Semana Santa (del 26 de marzo al 5 de abril).

La historia de este vuelo fantasma que aterrizó la tarde del sábado en el Aeropuerto de Menorca obligaba a preguntar a la Delegación del Gobierno de Balears –la administración central es la responsable de la movilidad exterior– si visto que no estaba en las previsiones de AENA, se realizó el preceptivo control sanitario de los pasajeros. La respuesta dada durante la mañana de este lunes desde la Delegación del Gobierno en Balears fue clara: «Según Sanidad Exterior no hay vuelos internacionales previstos de momento». Dicho de otro modo, la administración encargada de controlar los vuelos exteriores no sabía que había vuelo internacional. Y lo admitía al tiempo que facilitaba información sobre los controles de vuelos exteriores efectuados en Palma y Eivissa durante el fin de semana

Horas más tarde desde la Delegación del Gobierno aseguraban que sí que había habido control sanitario, aportando el balance del mismo. Todos los pasajeros pasaron el control primario, con la obligación de presentar una PCR negativa. Tres de ellos hicieron saltar las alarmas y tuvieron que pasar el control secundario, aunque terminaron dando negativo en las nuevas pruebas. ¿Pero quién se ha encargado de ese control? Según explican, el control de los pasajeros extranjeros en el Aeropuerto de Menorca lo llevan a cabo dos empresas subcontratadas por AENA, Quironprevención e Interserve.

Según confirmaba ayer AENA, el vuelo del sábado no será el único internacional durante la Semana Santa. El sábado 3 de abril está prevista la llegada de otro vuelo de París y ese mismo día hay programado otro vuelo directo desde Ginebra.