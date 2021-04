PIME Menorca, decepcionada por el mantenimiento de las restricciones

La secretaria general de PIME Menorca, Maria Garcia, se muestra decepcionada por la negativa del Govern balear a aplicar las propuestas de flexibilización de restricciones acordadas por el Consell de Menorca, ayuntamientos, sindicatos y patronales.



"No hemos planteado una apertura rápida ni amplia, pero creemos que permitir dar el servicio de cenas al sector de la restauración supondría un impulso y relajaría la presión existente en los establecimientos en el turno de comidas donde se junta mucha gente", ha destacado a Efe.



Garcia enfatiza que todos los miembros del Consejo Económico y Social de Menorca avalaron la propuesta que fue trasladada por la presidenta del Consell a Francina Armengol.



"Pensamos que la presidenta de Menorca si presentaba la propuesta con el apoyo de todos los agentes sociales y económicos detrás tendría más fuerza, y no ha sido así. Pensábamos que el Govern valoraría los buenos datos de contagios en la isla, que actualmente no tienen ningún paciente ingresado en el hospital por esta enfermedad", ha señalado.



Por último, la secretaria general de PIME ha explicado que la flexibilización también hubiese servido para iniciar un plan de actuaciones de cara la temporada turística.



"Queremos estar preparados para lo que sucederá a partir de junio y teníamos una oportunidad para tantear una flexibilización de medidas, pero al mismo tiempo controlar la presión sanitaria. Si a nivel interno somos capaces de controlarlo, se mantienen las pruebas médicas en los accesos a la isla, consideramos que disfrutaremos de una temporada relativamente tranquila", ha indicado Garcia.