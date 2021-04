Més per Menorca suspende la negociación para crear una marca soberanista a las elecciones generales

Més per Menorca ha suspendido el proceso de creación de una marca soberanista para presentarse a las próximas elecciones generales, tras retirar del orden del día de la asamblea prevista para este viernes el inicio de los trámites para concurrir con Més per Mallorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera.

Según ha expresado Més per Menorca en un comunicado, la publicación «unilateral» por parte de Més per Mallorca de las negociaciones entre las diferentes formaciones ha precipitado la decisión de los menorquines que aseguran que se ha creado «malestar».

Por ello, Més per Menorca apuesta por la paralización del proceso de negociación y entiende que Més per Mallorca «no ha respetado ni el calendario ni los tiempos para anunciar públicamente la creación de la marca soberanista».

Además, dicen que abren un período de reflexión y advierte a sus compañeros de Mallorca: «las formas de actuar deberán cambiar si quieren que el proyecto siga adelante».

Més per Mallorca anunció el pasado 3 de abril en un comunicado que había dado inicio al proceso para constituir una marca estable con la que concurrir a las futuras elecciones generales, conjuntamente con Més per Menorca y Ara Eivissa, con un propósito «aglutinador» y «con aspiraciones firmes de llegar a Madrid», dijo su coordinador, Antoni Noguera.