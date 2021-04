Doce ofertas aspiran a ejecutar la reforma del puerto de Fornells

Los 9,5 millones de euros de presupuesto de salida de la segunda fase de las obras de reforma del puerto de Fornells, una vez incluidos los impuestos, han sido un importante reclamo para empresas de toda España. Una prueba de ello es que doce ofertas se han presentado al concurso público para la adjudicación de estos trabajos. En estos momentos se está evaluando el contenido de cada una de estas propuestas que ha recibido Ports de les Illes Balears.

La envergadura de los trabajos a realizar ha conllevado que de las doce propuestas, seis hayan sido presentadas de forma conjunta por diversas empresas que unen sus recursos para la ocasión. Es en estas UTE donde aparecen las empresas menorquinas que aspiran a participar de este elevado contrato, como Antonio Gomila SA; Construcciones Olives SA; Obras, Asfaltos y Excavaciones SL; o Pedres Ciutadella i Serveis SL. La práctica habitual es concursar de la mano de sociedades de fuera de la Isla.

Las empresas que han presentado oferta en solitario son de la Península o de Mallorca, con nombres tan conocidos en el sector como Acciona Construccion SA, Ferrovial Construcción SA o ACSA.

Según el acta de la apertura del primer sobre de las ofertas, solo en un caso se ha requerido la subsanación en el plazo de tres días laborales de algunos defectos, relativos a la inexistencia de determinada información sobre el desempeño de la unión temporal de empresas.

26 meses

Cabe recordar que el plazo de ejecución del proyecto se ha establecido en 26 meses, un tiempo que las empresas pueden rebajar. Además, la tarea se deberá desarrollar con interrupciones, puesto que no podra haber obras entre los días 15 de junio y 15 de septiembre de cada año para no alterar la temporada turística. La esperanza de Ports es que antes del verano se puedan llevar a cabo algunas tareas iniciales. Con este ambicioso proyecto, no exento de controversia política y cierto rechazo vecinal, se acomete la mejora del abrigo del puerto, la rehabilitación del muelle de la dársena, el soterramiento del depósito de combustible, un edificio para servicios y la renovación de pavimentos, entre otras cosas.