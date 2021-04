Solo una cesión de la empresa puede frenar la huelga en la ITV

Un cuarto de hora antes de comenzar la jornada laboral a las siete de la mañana se reunirán los trabajadores de la estación dela ITV de Maó para tomar la decisión final sobre la huelga. Solo una cesión a última hora por parte de la empresa a los seis puntos incluidos en la hoja de reivindicaciones puede frenar el conflicto laboral.

Tras la reunión de ayer se mantenía la convocatoria, ya que la empresa se limitó a ofrecer un calendario de negociaciones para que fuera desconvocada la protesta. Sin embargo, el comité de empresa alega que hace seis meses que plantearon su disconformidad con, entre otros puntos, el trato salarial que reciben. Aducen que el salario base es un 30 por ciento inferior al convenio de la ITV de Mallorca e inferior al convenio de Certio en las estaciones que gestiona en Catalunya. Necesitarían un gesto más sólido ante sus peticiones para retirar la protesta.

Esa postura de la concesionaria del servicio en Menorca es interpretada como una maniobra de dilación y no convence a los trabajadores. Ayer no consiguió disuadirles de sus intenciones de huelga, que será convocada hoy mismo, salvo que la asamblea de Maó opte por otra salida, cosa que ayer tarde no se contemplaba como probable.

A las ocho de la mañana está convocada una reunión del comité de empresa con el departamento de Movilidad del Consell para fijar los servicios en el supuesto de que se mantenga la huelga a partir del lunes en ambas estaciones.