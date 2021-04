La torre de Sanitja recupera esplendor

La torre de Sanitja ha recuperat la seva millor imatge després de les feines de restauració que s’han duit a terme els darrers set mesos. Una intervenció que permet contemplar com era originalment aquesta edificació defensiva, que amb el pas del temps s’havia deteriorat molt.

Era l’any 1802 quan, durant la dominació anglesa, es construí aquesta torre just a la vora de l’antic port romà de Sanisera. Recorda aquesta data l’arquitecte responsable de les obres, Joan J. Gomila, qui es va documentar a partir de fonts històriques, com el diari de l’enginyer militar Charles William Pasley. Allà apareixen detalls sobre la intendència, l’organització i construcció de torres com la de Sanitja, però també de les de Fornells i Addaia.

La recuperació de la torre s’ha fet seguint criteris tècnics i tenint el compte el debat que apareix sempre, sobre el grau d’intervenció que s’ha de fer. En aquest sentit, el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria afirma que «s’ha fet el mínim» per a preservar la construcció, que estava molt deteriorada.

Una de les parts que s’han hagut de refer del tot, era el matacà, just damunt la porta. Les opcions eren, «o deixar el forat, o fer-lo de nou», sent la segona, l’alternativa escollida. «El matacà era de marès i havia desaparegut», diu Gomila, qui explica que la torre està feta «en el 90 per cent, amb pedra de la zona, i la resta, amb marès, que és el que s’havia fet malbé». De fet, «si la torre ha aguantat tants anys, és perquè la pedra és molt forta».

La recuperació de la torre ha requerit 248.773 euros, inversió provinent dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible. Les obres han anat a càrrec de Cyrepsa Arquitectónico SL, empresa que, segons Gomila, «ha fet molt bona feina».

I la torre de Rambla?

Una altra torre que està pendent d’obres és la de Rambla, al nord de l’Albufera des Grau. En aquest cas, la intervenció ha de començar prest i el Consell espera que s’acabi aquest mateix any. El seu estat és molt precari, de fet, «quan estava tot a punt, es va esfondrar una volta, a l’interior, i es va haver de refer el projecte». Açò ha incrementat en 107.000 euros el pressupost inicial, que afegirà el Consell als 177.054 euros que vénen també de l’Impost de Turisme Sostenible. En total, uns 284.000 euros.

«Està molt bé que l’administració faci esforços per mantenir el patrimoni, perquè ens identifica i són senyes de la nostra arquitectura», opina Joan J. Gomila.

Per altra banda, sobre les peticions ciutadanes que ja arriben al Consell, Maria avança que «no serà possible visitar l’interior d’aquestes torres, perquè requeriria tenir-hi personal». I «tampoc serà possible arribar a la torre de Sanitja a través del camí privat, s’ha de fer pel Camí de Cavalls i vorejant la costa.

De fet, el conseller recorda que per conèixer l’interior de les torres «ja tenim la de Fornells que és un centre d’interpretació, un espai museïtzat i amb audiovisuals» que serveix de referent per a tota l’Illa.