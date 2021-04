Personas con síntomas que no se aislaron han propagado los brotes en Menorca

Personas con síntomas leves de la enfermedad covid-19 los ignoraron e hicieron vida normal, acudiendo a reuniones e incluso al trabajo, lo que contribuyó a la expansión del coronavirus esta última semana en Menorca. «Algunos de los brotes familiares han comenzado así», advirtió ayer el portavoz del Comité balear para la Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz.

La pandemia está en una situación de estabilidad en Balears, afirmó, «menos en Menorca, veníamos de un brote anterior y justo en los últimos tres días hemos tenido tres brotes más, todos ellos por reuniones familiares». No obstante el médico dio un mensaje de calma porque el repunte de positivos está relacionado con brotes y «siempre que podemos relacionar los casos con brotes eso nos permite estar un poco más tranquilos, no es una transmisión descontrolada sino que están ligados entre ellos, aumenta la incidencia pero no es tan preocupante, es normal que suba la de siete días», añadió.

Arranz sí puso énfasis en recordar que la pandemia sigue, que la covid-19 no ha desaparecido y que no es época de gripe, por lo que se debe estar atento a los síntomas. «Aún encontramos personas que tienen fiebre y síntomas que son de covid-19 y a pesar de eso acuden a un encuentro con amigos, a una reunión, a una fiesta o van a trabajar, en algunos de estos brotes ha pasado», explicó. «Hay que volver a darle importancia al virus y a la enfermedad en sí, no ha desaparecido», añadió Arranz, al tiempo que pidió que si algún familiar de una comunidad o país con mayor incidencia que Balears presenta algún síntoma «que no venga, que espere».

Por ello recalcó que si alguien en esta época del año tiene fiebre, dolores musculares, un cansancio mayor de lo normal, «debe irse a casa y autoaislarse mientras no tenga una prueba negativa, no juntarse con otras personas, así evitaremos los brotes, que son los que han motivado este aumento de la incidencia». El último brote detectado afecta a cuatro de los nueve positivos notificados ayer. De nuevo se ha producido en el ámbito familiar y se suma a los otros tres brotes detectados en Menorca durante la última semana. En los últimos cuatro días se han comunicado 43 contagios y 35 de ellos pertenecen a los cuatro brotes actualmente activos.