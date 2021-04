Sin ‘tardeo’ entre horas con las nuevas medidas en Menorca

La primera jornada de relajación de las restricciones para la restauración transcurrió este sábado sin incidentes remarcables a la hora de cierre de las zonas de ‘tardeo’ y con vigilancia policial para que se cumpliera el paréntesis de 18 a 20 horas, sin que los grupos de clientes alargaran más de lo debido las tertulias, ya de pie, a las puertas de los establecimientos.

El buen tiempo hizo más apetecible acudir a las terrazas de los bares para tomar el aperitivo y comer, estirando la sobremesa hasta la tarde, pero no hubo en general problemas ni incumplimientos, poco después de las seis las principales zonas de terrazas estaban ya recogidas, por lo que el objetivo de evitar esta práctica de riesgo para la transmisión del coronavirus, el conocido como ‘tardeo’, se consiguió.

El siguiente turno para disfrutar de la flexibilización de medidas comenzó a las ocho de la tarde, muy temprano en otras épocas para pensar en cenar pero en tiempos pandémicos, la única opción para poder salir a un restaurante de noche (o aún de día) y regresar a casa antes del toque de queda. Este sábado se estrenaba también la hora extra de libre circulación, hasta las 23 horas, lo que permite a los restaurantes recuperar las cenas pero solo en los exteriores, los interiores siguen cerrados a partir de las 17 horas.

Los establecimientos se mostraban animados tanto en el centro de Maó como en el puerto, lo que indica que la clientela conocía el nuevo horario y por primera vez en muchos meses, podía disfrutar de las terrazas hasta la noche. Pero no todos los negocios pueden beneficiarse de esta prolongación del horario de terrazas, bien porque no las tienen o porque sus dimensiones no permiten compensar los costes de la reapertura.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca de la patronal CAEB, José Bosch, destacó la necesidad de «recuperar» la actividad en el sector para evitar el cierre masivo de establecimientos. Bosch recordó en declaraciones a la agencia Efe que no todos los restaurantes de la Isla disponen de terraza o espacios al aire libre para dar el servicio de cenas. «De los restaurantes que están abiertos actualmente solo el 20 por ciento tiene terraza», afirmó, «veremos la evolución de la pandemia, pero es evidente que el sector ya no puede más y demandamos que, si los datos sanitarios lo permiten, nos dejen trabajar en interiores», insistió el restaurador.