Salud afirma que los cuatro brotes de Menorca "están bien contenidos"

"Tenemos la situación de la pandemia contenida", ha afirmado este lunes el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, que ha subrayado que la "estabilidad" ha de ser el preludio del descenso del número de contagios.

Sobre los cuatro brotes detectados en los últimos días en Menorca, tres de ámbito familiar y uno deportivo, que suman 37 casos, Arranz ha apuntado que "están bien contenidos", y que, aunque la incidencia en esa isla ha subido mucho por esos últimos casos (44 en 7 días) no es una situación preocupante.



Baleares tiene a día de hoy una incidencia acumulada de 61 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando hace una semana el índice era de 63, lo que representa una bajada en torno al 3 %.



En el mismo periodo, la cifra oficial de fallecidos por la pandemia ha pasado de 781 a 815 personas, debido, ha aclarado Arraz, a la actualización de casos por parte del Servicio de Epidemiología, que ha sumado defunciones no contabilizadas hasta ahora y ocurridas en su mayoría durante el mes de febrero.



Ha insistido en explicar que estos datos no están ligados a la situación actual de la pandemia, que es de "estancamiento", y ha subrayado la necesidad de mantener la prudencia hasta ver cómo afecta a la evolución de la enfermedad la última relajación de las restricciones.



Arranz ha indicado que en los últimos días se han detectado seis nuevos brotes, 5 en Mallorca (Palma, Muro, Felanitx, Calvià y Pollença) y 1 en Eivissa.



El especialista ha destacado que el avance de la vacunación consolida la tendencia de que la mayor parte de los nuevos casos se den entre personas jóvenes, con 71 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días en la población de entre 16 y 29 años y 24 casos por 100.000 entre los mayores de 80.



Además, el efecto de contención de la pandemia generado por las vacunas, que tienen una efectividad del 70 % frente a los contagios con la primera dosis, es especialmente significativo a la hora de evitar las hospitalizaciones, con una eficiencia de entre el 80 % y el 90 %, ha subrayado Arranz.



Esta semana, ha recordado, está previsto que lleguen a Baleares 30.420 dosis de la vacuna de Pfizer, 6.250 de la de Janssen, 3.500 de la de Moderna y 2.600 de AstraZeneca.