El retraso del nuevo plan de carreteras bloquea la construcción de carriles bici

El retraso en la redacción de un nuevo Plan Director Sectorial de Carreteras está bloqueando el desarrollo previsto de la red menorquina de carriles bici y el departamento de Movilidad del Consell, que no espera que ese nuevo documento esté listo hasta finales del actual mandato, ha decidido buscar un atajo y solicitar, a través de los diputados de Més per Menorca en el Parlament, que se modifique la Ley balear de Carreteras, que no permite la ejecución de carriles bici que no estén proyectados en los planes urbanísticos municipales, los planes de movilidad urbana sostenible o los planes directores sectoriales de carreteras, dificultando hasta hacerlos inviables procesos como la necesaria expropiación de terrenos.

El objetivo de modificar el plan de carreteras para los usos ciclistas está en mente de Més per Menorca —el partido que gestiona el área de Movilidad desde el año 2015— y figura en su programa electoral. Sin embargo, han pasado casi seis años desde que asumiera la gestión del departamento y por el momento ni siquiera se ha procedido a la redacción del plan, según confirmaba ayer la consellera Francesca Gomis, quien asegura que están trabajando en ello, aunque no prevé que fructifique hasta las postrimerías del mandato.

La directora insular de Carreteras, Helena Vilchez, explica en un comunicado remitido por la formación menorquinista que «con esta modificación de la ley, y mientras no esté aprobado el Plan Director Sectorial de Carreteras, se podrán desarrollar proyectos que ya están a punto para ejecutar, y que enlazarán carriles bici existentes.

La ley balear de carreteras se aprobó hace tres décadas y no ha sufrido modificaciones de calado desde entonces, lo que hace que esté desfasada en cuestiones clave en la actualidad como el impacto paisajístico, la movilidad sostenible o la transición energética, por lo que proponen o bien una redacción nueva íntegra o cambios puntuales para incorporar esos aspectos. En ese sentido se persigue que también se permita que las líneas de evacuación de renovables y otros servicios puedan discurrir por el subsuelo de la red viaria.