Salud consuma el recorte de horario en Ferreries sin oír a los vecinos

El Área de Salut de Menorca anunció ayer oficialmente el avance del cierre (de las 22 horas a las 20 horas) del Centro de Salud de Ferreries a partir del próximo lunes 3 de mayo. Lo hizo en la víspera de la reunión programada hoy con las entidades ciudadanas representadas en el Consell Municipal d’Acció Social. El equipo de gobierno había defendido que en ese encuentro los implicados «podrán decir la suya y a partir de ahí se tomarán las decisiones», pero finalmente la reunión servirá para que los responsables sanitarios expongan una decisión consumada.

Desde el equipo de gobierno acusaron el pasado domingo al Grupo Popular, quien denunció las intenciones del Área de Salut de Menorca, de haber dado por hecha la reducción de dos horas para sacar rédito político de un tema sensible cuando «nada está decidido», sin embargo, solo un día después la Conselleria de Salud dejaba claro que la decisión no solo no está abierta a debate, sino que ya hay fecha de inicio para una medida a la que el Consistorio se oponía «si antes no se explicaba a la ciudadanía».

Cabe recordar que ese recorte en el horario de atención del Centro de Salud de Ferreries afecta exclusivamente a la franja horaria en que se atendían urgencias. Hasta el momento el centro abría a las 8 horas y atendía citas programadas hasta las 18.30 horas. Desde entonces hasta las 22 horas se prestaba servicio de urgencias. A partir del lunes la agenda de citas programadas se ampliará hasta las 19.30 horas, dando una hora más de margen, y la atención de urgencias solo se extenderá hasta las 20 horas. Esa reorganización también permitirá ampliar dos horas más (los miércoles) la atención del médico de familia en la Unidad Básica de Salud de Es Migjorn.