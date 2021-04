Aena asegura que no hay riesgo sanitario por el amianto de la torre del Aeropuerto de Menorca

Aena aseguró este martes que las placas de amianto colocadas cuando se construyó la torre de control del Aeropuerto de Menorca no plantean riesgo alguno para la salud de los trabajadores.



La reacción de la empresa que gestiona el aeropuerto ser produce al día siguiente de que Comisiones Obreras (CCOO) instara a Aena a desmantelar la torre de control por haber detectado amianto en su estructura.



«En su día una empresa experta en la materia realizó unos análisis en la torre de control actual y dicha empresa confirmó, mediante un informe, que no existía ningún riesgo para los trabajadores», ha apuntado Aena en un comunicado.



Pero según el portavoz de Comisiones Obreras-Grupo Aena, Ramón Carreras, «una pulgada de mineral, unos 25 milímetros, puede dar lugar a un millón cuatrocientas mil fibrillas invisibles que, al ser inhaladas pueden terminar clavándose en los alveolos pulmonares o en otras vísceras, dando lugar a graves dolencias futuras, incluido el cáncer.



También Aena ha destacado que cabe destacar que las placas a las que se refiere CCOO, «están situadas desde la construcción del edificio en una zona elevada del exterior del mismo y que no están en contacto con ningún trabajador"



Además, y de acuerdo a Aena, esas placas «si no se manipulan no producen liberación de fibras de amianto y, por tanto, no presentan riesgo alguno para las personas. Este tipo de placas se encuentran en muchos edificios construidos en la época».



Aena ha apuntado que informó a las empresas externas que iban a realizar trabajos que pudieran implicar estar en contacto con superficies donde hay amianto, de la presencia de este y del proceso que se ha seguido.