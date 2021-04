Peligra el pescado fresco en Menorca por la norma UE que reduce días de faena

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Maó, Pito Quintana, ha advertido este martes que el gremio no podrá abastecer de pescado fresco a la restauración de Menorca a mediados de verano a causa de la normativa de la Unión Europea (UE) que reduce en un 40% anual los días de faena en barcas de arrastre.

«Nos dan un número de días por embarcación para salir a faenar y esta reducción hace inviable el abastecimiento del pescado fresco. La media era de 210 días por año, pero si nos dan 140 días, la mayoría de barcas de la flota de Menorca estarán paradas a finales de julio o principios de agosto», ha indicado a Efe.

Quintana ha atribuido esta normativa a la presión ejercida por «lobbies ecologistas» y señalado al subdirector general de Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea, Héctor Villa, por «no defender los intereses del sector».

«Mientras hablábamos por videoconferencia hablaba por teléfono y no atendió nuestras peticiones. Tenemos la sensación que no importamos y que nuestra labor es ninguneada por gente que no dispone de los conocimientos necesarios para decidir el futuro de la actividad pesquera», ha criticado.

La medida pretende regular las capturas con la intención de proteger especies como la gamba roja, la gamba blanca, la merluza, la pescadilla o el salmonete, entre otras especies.

«Acabaremos comprando el pescado a Senegal de seguir así, además de arruinar a mucha gente que se quedará sin empleo», ha advertido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca de la CAEB, José Bosch, ha instado al Consell insular y al Govern a intervenir para poner remedio.

«Las administraciones deben mojarse. Es un tema que nos preocupa mucho porque el pescado fresco es un reclamo para los turistas y no podemos fomentar los productos de kilómetro cero e imposibilitar la pesca de un auténtico manjar que nos hace más competitivos», ha remarcado.