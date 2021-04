Aspanob Menorca denuncia que hay personal sin vacunar que trata con enfemos

La delegada en Menorca de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob), Joana Torres, denuncia que hay personal que está en permanente contacto con los enfermos que no ha sido vacunado contra la covid-19 y advierte del riesgo que ello conlleva.



"De los trabajadores de Palma, solo el musicoterapeuta y la psicóloga clínica han recibido las dos dosis, con una se encuentran el presidente, la gerente y el personal de mantenimiento, pero el resto no han recibido ni una dosis y estamos preocupados porque los enfermos de cáncer son de riesgo y es peligroso exponerlos a un posible contagio", ha explicado a Efe.



Torres recuerda que el cáncer "no se ha parado" y que los pacientes siguen desplazándose a Palma para recibir tratamiento oncológico. Por ello, la delegada en la isla de Aspanob exige celeridad en el proceso de vacunación.



"Las tres administrativas y la limpiadora no están vacunadas, y tienen contacto con todos, además de la educadora social, que es la persona que más de mueve y es imprescindible para el servicio que reciben las familias", ha precisado.



Por último, ha hecho un llamamiento a destinar fondos para la investigación con el objetivo de mejorar los tratamientos contra el cáncer.



"Llevamos 30 años con los mismos índices de supervivencia, pero en cambio en un año hemos sido capaces de sacar una vacuna contra la covid-19. Necesitamos más apoyo, el diagnóstico de un cáncer es terrible para una familia", ha reivindicado.