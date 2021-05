Educación retrasa las mejoras en dos colegios que pactó ejecutar en 2020

«Yo me tengo que fiar de lo que me dicen los técnicos del Ibisec». El conseller de Educación, Martí March, aludió a criterios de carácter técnico para explicar la demora que se está produciendo en las reformas previstas para los colegios CEIP Mare de Déu de Gràcia de Maó y CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. March aseguró que existe la voluntad política de llevarlos a cabo. Lo hizo en respuesta a las preguntas planteadas por el diputado de Més per Menorca Josep Castells en la comisión parlamentaria celebrada el jueves.

Las obras estaban incluidas en los presupuestos de 2020 a partir de las enmiendas presentadas y negociadas por Més per Menorca para que esta formación apoyara las cuentas. Castells puso en duda en la comisión el funcionamiento del Ibisec (pidió su descentralización), algo que rechazó March «aunque es mejorable».

En el caso del CEIP Mare de Déu de Gràcia, la obra proyectada consiste en la reforma de los baños. «La imagen es tercermundista», afirmó Castells, «están construidos hace cincuenta años y nunca se han reformado». El conseller asumió la necesidad de la obra y explicó que ahora mismo depende de establecer cómo se ejecuta, puesto que el plazo de la intervención supera un verano y los alumnos, claro está, no pueden acudir a clase sin baños.

La reforma debía realizarse en el curso 2018/2019, coincidiendo con la instalación de un ascensor, pero no fue posible por problemas en la ejecución de aquella obra. Castells lamentó que se haya presentado un primer proyecto de reforma de los baños con un presupuesto de unos 150.000 euros al Ayuntamiento de Maó para ejecutarlo este próximo verano, y que luego se haya ampliado (unos 200.000 euros), lo que genera más demora. «Son problemas técnicos», reiteró el conseller de Educación.

En cuanto al CEIP Castell de Santa Àgueda, el problema está en unas filtraciones en diversas aulas. Para cambiar la cubierta se reservó una partida de 100.000 euros para 2020, pero finalmente los técnicos del Ibisec, relató Castells, consideraron que no hacía falta esta actuación y que sería suficiente con una impermeabilización por valor de 2.000 euros que, además, ha acabado asumiendo el Ayuntamiento de Ferreries. Todavía no se ha ejecutado. March se comprometió en este caso a tratar con los responsables del Ibisec sobre la situación del proyecto.