Caritas ajuda a trobar feina a 93 persones al 2020

Durant el 2020, Caritas Diocesana de Menorca va acompanyar 786 persones vulnerables en el procés de recerca d’ocupació, de les quals 93, gairebé un 12 per cent, assoliren l’objectiu de trobar una feina digna. Una dada prou positiva, tenint en compte que l’any passat va ser especialment complex arran de la pandèmia, per la destrucció d’ocupació que aquesta va generar.

A Menorca ja fa més d’un quart de segle que Caritas acompanya les persones més vulnerables a l’hora de cercar feina. Una tasca que comporta fer un treball per aconseguir una millora de les seves capacitats, amb l’objectiu que tenguin més oportunitats en un mercat laboral cada vegada més competitiu i precari.

En programes d’ocupació, Caritas va invertir 81.928,64 euros, xifra a la qual s’han d’afegir altres quantitats, com 1.433.356,68 euros per a programes d’economia solidària; i 67.731,39 euros per a la promoció del comerç just. Uns projectes que són possibles gràcies també al suport del Fons Social Europeu, el Govern balear, el SOIB, el Consell, Inditex, Bankia i Endesa.

En l’àmbit nacional, Caritas Espanyola acaba de presentar el seu informe anual d’economia solidària, per exposar les accions realitzades durant el 2020 en un dels sectors estratègics de la resposta de la Confederació a Espanya, davant els reptes d’exclusió social i les desigualtats.

Un any especialment difícil

En un any marcat per la pandèmia de la covid-19, les 786 persones ateses van participar, almenys, en dos o més recursos dels serveis d’ocupació, i pràcticament totes, el 98 per cent, van rebre orientació i intermediació laboral.

El 68 per cent dels usuaris van passar pels tallers prelaborals de Mestral i Arbres d’Algendar, un 12,2 per cent va assistir a programes de formació, i un altre 4,5 per cent va estar a l’empresa d’inserció Mestral Inserció i Medi Ambient.

Quant al perfil dels beneficiaris d’aquestes accions, 521 són dones (el 66,3 per cent) i 265, homes; i 253 són d’origen espanyol (32,2 per cent), 435 són extracomunitaris (55,3 per cent) i 98 són de països de la Unió Europea (12,5 per cent).

Dur a terme els programes d’ocupació, per altra banda, va requerir el suport professional d’onze persones que van ser contractades, a més de dinou voluntaris. Entre tots, van fer tasques d’acolliment i orientació laboral, formació i intermediació laboral.

Caritas es centra en diversos aspectes: millorar l’ocupabilitat millorant les competències personals, laborals i transversals; impulsar accions de formació (cursos d’operari de punt de venda, fusteria, agricultura ecològica); afavorir l’aprenentatge amb pràctiques no laborals; i intermediació amb empreses, davant ofertes d’ocupació.