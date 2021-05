El Govern no aprobará cupos por islas para el reparto de los bonos turísticos

La Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib), el ente turístico del Govern, no tiene previsto aprobar ordenar un reparto por islas de los dos millones de euros del fondo reservado para los bonos turísticos de cien euros por persona que regalará a los residentes para que hagan escapadas a las islas vecinas. Los 20.000 viajes que subvencionará no estarán condicionados por la distribución insular si no que quedarán a expensas del comportamiento que presente la demanda.

A la espera de que las condiciones específicas de esta iniciativa queden negro sobre blanco en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y teniendo en cuenta que en el seno de la Aetib se han manejado más de 20 versiones de estos bonos turísticos, desde el sector turístico, tanto la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Balears (Aviba), como la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) aseguran que la medida, que ya tiene precedentes en otras comunidades autónomas, es positiva porque contribuye a animar la actividad. Las agencias interesadas en ofrecer estos paquetes turísticos subvencionados tenían hasta el día de ayer para registrarse.

Cabe recordar que lo que se va a subvencionar es la compra de paquetes turísticos en esas agencias para viajes de avión o barco más un mínimo de dos noches ya sea en hoteles y similares o viviendas turísticas de una isla diferente de la de residencia. Estos viajes deberán contratarse para periodos muy concretos fuera de la temporada alta, del 15 al 30 de junio y a partir del 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre.

Los interesados deberán inscribirse en un registro (todavía no se ha publicado) y después podrán acceder a las agencias autorizadas, a las que tendrán que pagar el cien por cien del paquete. Más adelante el Govern les ingresará el bono de cien euros, en principio para cada persona y no por grupo. Hay que tener en cuenta que el Govern solo subvencionará un viaje por residente en el periodo indicado.