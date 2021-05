Alumnos aptos se quedan sin ‘British’ a pesar de haber plazas suficientes

Los alumnos que pretenden acceder al programa educativo British Council en ESO, sin haberlo cursado en Primaria (en el CEIP Sa Graduada), se enfrentan a un doble filtro. Por un lado, tienen que superar una prueba de nivel y, por otro, deben tener los puntos suficientes para entrar en el IES Cap de Llevant en la baremación general de admisión. De cara al curso que viene se ha producido la paradoja de que, por el doble filtro, las plazas de ‘British’ disponibles probablemente no se llenarán pese a que se quedarán fuera estudiantes interesados y que han superado la prueba de nivel. Esto ha generado malestar entre padres y docentes.

Según explican algunos educadores, el curso que viene se mantendrán dos líneas de primero de ESO con British Council, pese a que del CEIP Sa Graduada solo subirá una línea, cuyos alumnos entran de forma directa. Esta circunstancia deja más vacantes de las habituales (a menudo coinciden los grupos que suben con los que se habilitan) para estudiantes procedentes de otros colegios.

Este año se han presentado a las pruebas de acreditación de nivel unos cincuenta estudiantes, de los cuales las han aprobado unos treinta. En algunos cursos anteriores se han llegado a presentar más de ochenta alumnos. No obstante, de estos treinta jóvenes que han acreditado suficiente nivel de lenguas, algunos no accederán al ‘British’ porque no cuentan con los puntos suficientes para poder matricularse en el centro. El hecho de haber superado la prueba no les otorga ninguna ventaja ni especificidad en la baremación general del instituto. Es más, según relatan las mismas fuentes, el acceso al ‘Cap de Llevant’ se ha puesto este año más caro al haberse reducido el número total de grupos de primero de ESO. La baremación valora aspectos familiares o de renta, entre otros.

La comunidad educativa del CEIP Antoni Juan Alemany de Maó ha hecho pública su disconformidad con este sistema mediante una carta. El colegio imparte asignaturas en inglés y considera que algunos de sus alumnos están preparados para engancharse al ‘British’. Su directora, Vicky Sintes, lamenta que «cada año pasa lo mismo y es una pena, porque hacemos un esfuerzo con el inglés y no se ve recompensado». Piden soluciones.