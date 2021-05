Más de 1.500 turistas extranjeros han llegado a Menorca este invierno haciendo escala

Ni la falta de vuelos directos con el extranjero, ni el galimatías de restricciones impuestas a la movilidad tanto en los países de origen como en el destino han impedido que este invierno Menorca haya continuado recibiendo visitantes internacionales, obviamente a un nivel muy inferior al de otras temporadas bajas. Según la última actualización de la encuesta de movimientos turísticos Frontur, desde noviembre del año pasado hasta el mes de marzo del presente han desembarcado en la Isla 1.850 extranjeros, de los que 264 se han aprovechado de la apertura de algunas rutas directas en los últimos días de marzo.

Las estadísticas arrojan un balance de 1.586 visitantes internacionales que han logrado escaparse a Menorca en el invierno con peor conectividad en muchos años, sin ninguna conexión directa y con una oferta de vuelos nacionales más reducida que nunca. Parece que existe un reducto de turistas que están dispuestos a pasar unos días de vacaciones en la Isla –ya sea para alojarse en la escasa oferta hotelera abierta, de alquiler, en casas de amigos o incluso en viviendas en propiedad– contra viento y marea.

Obviamente el balance de llegadas internacionales este invierno –el primero de la crisis sanitaria– no resiste ninguna comparación. Un año antes y a pesar del inicio del estado de alarma el 15 de marzo, todavía en temporada baja, el cómputo de visitantes extranjeros de noviembre a marzo fue de 10.231 personas. El descenso en un año ha sido del 81,9 por ciento. Analizando la evolución en relación a los movimientos turísticos nacionales se observa como este invierno han desembarcado en Menorca 19.335 turistas nacionales. Un año antes se habían registrado un total de 63.605. El descenso ha sido en este caso cercano al 70 por ciento.

La Semana Santa

Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, en el último fin de semana de marzo arribaron a la Isla los primeros vuelos y barcos llegados directamente desde países extranjeros, concretamente Francia. Frontur sitúa el volumen de llegadas de turistas durante el mes de marzo en 4.483 personas. La inmensa mayoría son pasajeros nacionales, 4.366, aunque ya asoma la cabeza el tráfico internacional con 517 llegadas, casi la mitad desde Francia. No obstante, acudiendo a los datos de AENA también se observan llegadas directas desde Suiza, Alemania, Irlanda, Austria y Reino Unido. Hay que tener en cuenta que pese a que no había vuelos comerciales directos desde esos países, también han podido alcanzar la Isla a bordo de aviones no comerciales.

En el mes de marzo del año pasado el volumen de turistas llegados a Menorca fue de 11.288 personas, 863 de ellas extranjeras. Por comparar con año precovid en que la Semana Santa también cayó a caballo entre marzo y abril hay que remontarse a 2018. Entonces el balance de turistas fue de 26.994 y de ellos eran extranjeros 2.694.