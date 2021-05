Un 20 % de los mayores de 70 años de Menorca sigue sin estar vacunado

La vacunación ha pisado el acelerador y avanza en la población general bajando a nuevas franjas de edad, pero entre los mayores todavía quedan rezagados, bien porque no se les ha encontrado, porque se resisten a ser inmunizados, o no pueden, o por problemas administrativos en los listados del sistema de salud. En Menorca queda un 20 por ciento de personas mayores de 70 años que no se ha vacunado.

El Área de Salud ya da por concluido el llamamiento a este grupo de edad, es decir, ahora son ellos los que deben tomar una postura activa y busca la cita para la vacuna si así lo desean. La Conselleria insiste en que no dejará sin vacunar a nadie, e invita a los mayores de 70 a 79 años que por algún motivo no se habían querido vacunar antes, o que no han sido llamados, a que vayan a la repesca. Pueden hacerlo mediante la web BitCita para coger hora por internet o acudiendo a su centro de salud. Es necesario figurar en el sistema del IB-Salut, por lo que aquellos que no han sido citados y creen que puede existir un problema de datos (funcionarios que han tenido asistencia sanitaria con mutuas, por ejemplo), deben personarse en sus centros de salud para explicar su caso y solicitar la vacunación.

El colectivo más inmunizado es el de mayores de 80 años, ya que casi un 83 por ciento tiene la pauta de vacunación completa, con sus dos dosis. De 70 a 79 años un 80 por ciento tiene una dosis pero solo el 38,6 por ciento tiene la segunda, y en la franja de 60 a 69, un 69,8 por ciento tiene una dosis pero no llega al 1 % los que tienen la segunda. La Conselleria desea finalizar este grupo esta semana y realizó una llamada para que se autocitaran con BitCita, mientras avanza al mismo tiempo en la inoculación de población de 55 a 59, que ya ha alcanzado en pocos días casi el 23 % de vacunados con una dosis. Por otro lado, del grupo de menores de 60 con riesgo alto si contrae la covid-19, casi un 85 % tiene ya la primera inyección y un 60,50 % la inmunización completa con la segunda.

Más de 10.000 menorquines con pauta completa

En Menorca se han administrado hasta este martes un total de 35.968 dosis a 25.697 menorquines, lo que supone que el 32,88 por ciento de la población mayor de 16 años le han puesto al menos una dosis de la vacuna. Otras 10.271 personas han recibido la pauta completa, lo que representa el 13,14 por ciento de la población adulta de la Isla.