Maó se da más tiempo para decidir sobre la celebración de las fiestas

«Estamos a cien días de la inmunidad de grupo». El lunes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puso una nueva cuenta atrás en marcha. Si se cumplen sus previsiones, la ansiada vacunación de una parte suficiente de la población como para dar por controlado el virus se producirá a finales de agosto. Casi al mismo tiempo que el anuncio de Sánchez, tal vez animados por este vaticinio y en parte espoleados por la baja incidencia de su comunidad autónoma, la asamblea encargada de la organización de Las Fallas decidió que este año se celebrarían entre 1 y de 5 de septiembre. Lejos de sus fechas habituales y con la coletilla obligada en estos tiempos de «salvo que las circunstancias sanitarias lo impidan».

Las Fallas, pues, se celebrarían unas pocas jornadas antes del día de la Mare de Déu de Gràcia. En el Ayuntamiento de Maó, no obstante, se expresan con una mayor cautela en estos momentos. No hay decisión tomada sobre las fiestas patronales de Maó todavía. La Junta de Caixers se reunió la semana pasada para tratar sobre el asunto y se acordó, explica el alcalde Héctor Pons, apurar los plazos al máximo. La idea es tomar la decisión con el tiempo suficiente, pero no más, para poder organizar algo, en el caso de que se opte por hacer algo. Esto es, aproximadamente, dentro de un mes. «Entre nada y el cien por cien hay un amplio margen», comenta Pons, sin que haya precisado de momento más al respecto.

El principal parámetro que se empleará para valorar la idoneidad de llevar a cabo o no una parte de los protocolos de las fiestas patronales son los indicadores sobre la situación sanitaria. Se tendrán en cuenta, sin duda, las consecuencias de los propios actos en sí y de la posibilidad de que estos generen encuentros sociales paralelos.

El año pasado las fiestas patronales de los distintos municipios de la Isla se suspendieron por la crudeza de la pandemia. Este año ya se ha anunciado la cancelación de las fiestas de Sant Joan, en Ciutadella, que se deberían celebrar los días 23, 24 y 25 de junio. No hay una postura a nivel insular sobre este tema.