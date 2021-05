Los comercios de Es Mercadal toman la iniciativa

Con el ánimo de dinamizar la actividad, crear ambiente en el pueblo y salir del bache de la pandemia, los comercios de Es Mercadal han decidido unir sus ganas de reactivarse y sus ideas en el formato de un nuevo colectivo. Así acaba de nacer la Associació de Comerciants des Mercadal, que este jueves dio a conocer la primera de sus iniciativas de la mano del Ayuntamiento de Es Mercadal: un sábado dedicado a las flores, la próxima semana.

«Con la covid-19 no hemos podido trabajar mucho, el sector del comercio está un poco estancado, por lo que vimos que nos teníamos que empezar a mover», comenta Jordi Pons, en nombre de una junta directiva que forman también Joan Febrer, María José Vinent, Eulàlia Gomila, Raquel Salvador y Úrsula Allés, sin distinciones por cargo más allá de las puramente formales.

«Nuestra intención és fer poble, juntos, con iniciativas y abiertos a las propuestas que nos puedan hacer llegar», explica Jordi Pons, quien remarca que cuentan con el respaldo del Consistorio. De los 80 comercios que hay en el núcleo urbano de Es Mercadal, de momento se han adherido a la asociacion en sus primeros días entre 30 y 40. Está abierta a los distintos sectores económicos.

Hace unos años ya hubo una asociación de comerciantes en Es Mercadal, pero acabó por desaparecer. La pandemia, comentan, ha sido la ocasión propicia para tomar las riendas de su destino, sin esperar de forma pasiva a que el cliente entre por la puerta. A pesar de la leve reapertura en las restricciones, «todavía la situación no reacciona, hasta que no venga la gente de fuera será complicado». No han perdido el tiempo. Acaban de empezar y tienen ya anotadas en su agenda varias acciones.

Estreno con flores

La primera, el próximo sábado día 22. Se trata de «Es Mercadal, temps de flors», por la cual el pueblo se decorará con plantas y flores, con diversas actividades paralelas como talleres o actuaciones musicales. Aseguran que el montaje será importante, digno de ver. Tiene ya esbozadas acciones para junio, septiembre, octubre y noviembre.

El Ayuntamiento de Es Mercadal, por su parte, ha manifestado su apoyo al colectivo. Dispone de una partida de 8.000 euros para las acciones de dinamización que la asociación gestionará.