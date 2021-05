CCOO critica las "incongruencias" en las contratas de recogida de residuos en Menorca

CCOO Baleares ha criticado este viernes las "incongruencias" recogidas en el pliego de condiciones de las contratas de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y limpieza viaria de Mahón y Es Castell (Menorca).

En un comunicado, el sindicato ha informado que este pasado miércoles se celebró una asamblea de trabajadores con la empresa para dar a conocer el nuevo pliego de condiciones de la contrata de los Ayuntamientos de Mahón y Es Castell, con la presencia de los secretario general de construcción y servicios de Baleares, Miguel Pardo, y el secretario general de CCOO de Menorca, Antonio Soria.

CCOO ha enviado un escrito al Consorcio de Residuos y Energía de Menorca al considerar que hay "incongruencias" en el pliego de condiciones de estos ayuntamientos. "Hasta estos momentos estamos esperando contestación, por todo ello entendemos que no recoge en lo económico la realidad de las contratas de limpieza viaria de los ayuntamientos Mahón, Es Castell y Alaior", han señalado desde CCOO.

Según el sindicato, la empresa de estos servicios no ha aplicado la subida salarial prevista correspondiente a 2020 y 2021, y que el estudio económico contemplado en el nuevo pliego de condiciones "no cubre los costes reales con las suposiciones que el mismo pliego contempla". "Esto se debe a que no se ha considerado que la mitad de la plantilla tiene unas condiciones superiores a las planteadas en el convenio, que es un salario mínimo. Por otra parte, tampoco se han considerado los deslizamientos de antigüedad", han asegurado desde CCOO.

Por otro lado, el sindicato ha lamentado que "desde el año 2025 hasta 2029, únicamente se supone una subida del IPC, muy escaso para las subidas que hay en el sector".

Asimismo, han advertido que los incrementos salariales que se prevén para la nueva contrata "no serán de aplicación para los operarios de limpieza viaria, ya que no se habrán iniciado en ninguno de los municipios". "Eso supone una congelación en 2022, ya que la empresa únicamente deberá aplicar las subidas del 2020 y 2021", han concluido.