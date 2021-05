Alaior y Ferreries catalogan 13 comercios emblemáticos

Alaior y Ferreries son los primeros municipios menorquines en catalogar cinco y ocho comercios respectivamente dentro del proyecto «Emblemàtics de les Illes Balears». El objetivo del mismo es reconocer los establecimientos comerciales de toda la vida que identifican los barrios y forman parte de la historia de nuestros pueblos.

El proyecto, puesto en marcha por el Govern balear a través del Instituto de Innovación Empresarial (IDI) junto con la Dirección General de Comercio, valora asimismo la identificación y visibilidad de estos comercios por su impacto sobre el tejido comercial de la zona y porque favorece la red del comercio de proximidad de las distintas poblaciones.

Con ese objetivo se ha dejado a iniciativa de los ayuntamientos la identificación de los establecimientos que cumplen los requisitos para ser declarados emblemáticos. De ese modo y con el fin de unificar criterios para todos los participantes en el proyecto se han establecido una serie de categorías en función de las cuales un comercio puede ser catalogado como arraigado (por tener un producto u oficio singular), con historia (más de 75 años de trayectoria) y con patrimonio (por disponer de elementos arquitectónicos destacados).

Los establecimientos que cumplen con los tres requisitos son los considerados emblemáticos. Solo uno entre los 13 catalogados por los dos municipios menorquines alcanza esa categoría.

Los elegidos por el Ayuntamiento de Alaior son Can Candu (en categoría doble de historia y patrimonio), Can Dineru (historia), Cas Sabater Pagès (historia y patrimonio), Pastisseria Can Sintes (arraigo) y Cooperativa San Crispín (historia y patrimonio).

Cas Xifoner, en tres categorías

En el listado aprobado por el Ayuntamiento de Ferreries aparecen Ca na Genera (en los apartados de historia y patrimonio), Can Doblas (arraigo), Carnisseria Barber (historia y arraigo), Cas Sastre Cardona (arraigo y patrimonio), Cas Xifoner (emblemático por cumplir las tres categorías), Mobles Allés (historia), Núria Deyà joiera artesana (arraigo) y Pastisseria artesana Lluís Febrer (historia y arraigo).

Recibirán un distintivo que acredite la declaración.