«Es Diari» sobrevuela la costa con ‘Ocells marins’ de Balears

Los lectores que hayan empezado a coleccionar los póster de la Fauna marina de Balears, que Marilles Foundation y MENORCA lanzaron el pasado miércoles 19 de mayo, pueden continuar haciéndolo con el segundo póster, esta vez dedicado a las aves marinas que planean y se alimentan en las aguas que bañan nuestras costas.

Esta promoción es una preciosa colección de cinco pósters totalmente gratis con la compra del diario. El lector podrá comprobar que en ellos se agrupa un importante número de especies que habitan en el Mediterráneo que rodea las islas.

Los pósters

Cada miércoles y hasta el 16 de junio, se entregará un póster nuevo con la compra del diario. La colección se inició con el poster dedicado a los ‘Peixos costaners’. Hoy es el turno de ‘Ocells marins’ y le seguirán: ‘Peixos pelàgics i de fons profunds’ (2 de junio), ‘Mol·lusc’ (9 de junio) y ‘Taurons i rajades’ (16 de junio).

«Creo que veremos estos pósters colgados en aulas, bares, pescaderías y otros sitios»

Para continuar buceando en esta apasionante promoción que contempla la publicación de cinco pósters totalmente gratis con la compra del diario, entrevistamos a Toni Llobet, ilustrador naturalista, divulgador y encargado de los dibujos de la colección.

Toni Llobet, ilustrador naturalista y dibujante de la colección de pósters de Marilles Foundation.

¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa de Marilles Foundation y MENORCA • «Es Diari»?

—Me parece una sinergia muy positiva: la suma de una Fundación con un objetivo de conservación y educación ambiental, por una parte, y un gran medio de comunicación privado con una enorme red de distribución y un compromiso ciudadano. La promoción y distribución de materiales de divulgación de naturaleza es clave, y en eso MENORCA jugará un papel importantísimo. En este mundo de lo digital y efímero, creo que algo tan prosaico como unos pósters ilustrados pasará a formar parte de cierto pequeño paisaje interior en Baleares por mucho tiempo. Los veremos colgados en aulas, bares, pescaderías y lugares insospechados.

¿En que pensó cuando le ofrecieron participar?

—Me encanta la idea de que miles de carteles se distribuyan y contribuyan a que la población conozca -primer paso para valorar y proteger- la biodiversidad marina de Baleares.

¿Cómo fue el proceso creativo?

—Aparte de la elaboración de las ilustraciones, que es un proceso largo y laborioso, los principales retos en un trabajo como éste son dos. Por una parte, el técnico-científico: cómo agrupar las especies en distintos carteles. Y una vez esto, hacer una selección de especies representativa. En todo este proceso, la participación de expertos de la fauna marina es crucial. A partir de aquí, la composición de los carteles, con una muestra equilibrada a escala, de las distintas especies, es también fundamental.

Si tuviese que elegir… ¿de todas las especies que ha dibujado para los pósters, cuál es su favorita?

—Me resulta dificilísimo, pero si tuviera que elegir una sería probablemente el raor (galán o pejepeine). Me parece un animal de aspecto muy original, diría que ‘cachondo’, como diseñado por un niño, con unas combinaciones de diseños morados, rosados y anaranjados casi incomprensibles -difíciles de dibujar, pero muy bonitas-. Además, para mí simboliza el vínculo con Aniol Esteban, director de Marilles, quien me descubrió la especie siendo jovencitos. Y creo no equivocarme si añado que en Baleares el raor también despierta pasiones…

¿Cómo consigue tanto detalle en las ilustraciones?

—Desde hace ya 20 años trabajo en formato digital, es decir, con una tableta gráfica y ordenador. Esto no implica en absoluto que uno le dé a una tecla y aparezca un dibujo impecable, pero sí que facilita muchísimo el trabajo: las posibilidades de hacer zoom para pulir detalles o la disponibilidad de herramientas determinadas para conseguir según qué texturas, por ejemplo, lo hacen todo más fácil. Recopilar el máximo posible de imágenes de referencia -cuando no se dispone de una experiencia en vivo del natural, que sería lo ideal-, hace posible conseguir una síntesis lo más ajustada posible a la realidad. Y hay que ponerle, creo también, aprecio por los sujetos que uno ilustra, y a mí el mundo natural me sigue fascinando cada día.

¿Qué busca transmitir al mundo con sus dibujos?

—En síntesis: la apreciación por la infinita variedad y belleza de formas de vida con las que compartimos el planeta. Si de ahí deriva un mayor conocimiento y respeto por ellas y plantearse un modo de vida que les deje también su espacio vital, ¡misión cumplida!