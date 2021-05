1.115 menorquines han rechazado ponerse la vacuna contra la covid

El rechazo frontal a vacunarse contra el coronavirus con cualquiera de los fármacos distribuidos en la Isla hasta el momento ha sido la opción elegida por 1.115 menorquines, según la información que recoge la nueva web informativa del Govern sobre la situación de la pandemia y el proceso de vacunación en Balears.

Se trata del número de personas residentes en la Isla que se han negado a recibir la vacuna cuando Salud ha contactado con ellas para señalarles el día, la hora y el lugar al que les correspondía acudir donde les tenía que ser administrada.

Por este motivo, la cifra puede resultar más amplia ya que el grupo de edad que comprende a las personas de los 50 a los 70 años debe solicitar una participación activa en la vacunación a través de BitCita. Dado que no reciben la llamada del personal de Salud para ofrecerles el día y la hora de la vacunación, no tienen capacidad de negarse y, por tanto, no aparecen en esta estadística.

Entre los que han optado por no vacunarse hay más del doble de mujeres que hombres. Así mismo, el grupo de edad donde se han producido más negativas a la recepción de los fármacos contra el virus es el que va de los 60 a los 69 años, con un total de 347. Los cambios habidos en la administración de la AstraZeneca en este grupo de edad explicaría las dudas y el consiguiente rechazo de quienes contestaron con una negativa cuando fueron requeridos para la cita.

El grupo de edad que sigue en cuanto al número de rechazos es el de 25 a 49 años, con 311 personas.

7.759 mujeres inmunizadas

La web del Govern informa que hasta el momento se han administrado 44.754 dosis en la Isla, 19.899 a hombres y 24.855 a mujeres. Por este motivo el número de mujeres que ya han recibido la segunda dosis y están inmunizadas alcanza hasta las 7.759 frente a 5.308 hombres.

Por grupos de edades, tras completarse el 100 por 100 de los mayores de 80 años, el de 70 a 79 está en el 76,5 por ciento y en breves fechas rozará el total puesto que un 91 % ha recibido la primera dosis. En el de 60 a 69 ya se les ha administrado la primera al 79 por ciento.