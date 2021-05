Susana Mora: «Las nuevas medidas en Menorca facilitan que todos puedan cumplir las normas»

Susana Mora, presidenta del Consell, considera que la flexibilización en las condiciones exigidas a los turistas y pasajeros en general para entrar en Menorca y el resto del Archipiélago buscan un equilibrio que sea satisfactorio para quienes precisen hacerse las pruebas y quienes hasta ahora eran los encargados de hacerlas en el aeropuerto y puertos de Maó y Ciutadella. Entiende la primera autoridad insular que este nuevo paso en la desescalada pasa por la «corresponsabilidad de todos», y apela al sentido común para una gestión que todavía resulta complicada.

Residentes que retornan a casa después de más de 72 horas de ausencia y visitantes en general que no se han hecho la prueba en origen y no han pasado la enfermedad o aún no se les ha puesto la vacuna disponen de dos días para someterse al test de antígenos en uno de los dos centros covid-exprés de la Isla y posteriormente remitir los resultados a la Conselleria de Salud. Durante ese tiempo deben guardar cuarentena hasta que obtengan el resultado negativo, y en el caso de que se nieguen a hacérsela, firmar una declaración por la que se comprometen a no salir de su residencia durante 10 días.

Son cambios, en definitiva, que descansan mayoritariamente en la responsabilidad individual de cada uno para minimizar el riesgo. «Las nuevas medidas facilitan que todos puedan cumplir con las normas». Se refiere la presidenta a evitar el colapso en el aeropuerto con el aumento en la llegada de pasajeros desde diversos puntos del país con conexiones directas que hasta ahora no existían, aunque entiende que el avance en la vacunación y los datos epidemiológicos permiten encontrar este equilibrio.

«Hasta ahora se han podido hacer las pruebas en el aeropuerto, y si la situación cambiara, se volverían a hacer, pero en estos momentos hay que facilitar la gestión que es complicada», valora la presidenta del Consell.

Respecto a los controles aleatorios del personal de tierra a los pasajeros que llegan, para comprobar la veracidad del formulario que han de presentar, Mora recuerda que en los vuelos internacionales ya se hacía también de esta forma.