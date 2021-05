Las instalaciones de autoconsumo en Menorca se multiplican por seis en solo dos años

La puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo energético está viviendo un importante repunte en Menorca. La creciente concienciación social, la reducción de los periodos de amortización por el abaratamiento de las tecnologías y las ayudas que se vienen articulando desde la Dirección General de Energía y Cambio Climático han hecho que en solo dos años, desde el cierre de 2018 al cierre de 2020, el número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo que figuran en el registro oficial del Govern se haya multiplicado por seis, de 47 a 282. En los primeros compases de 2021 se han registrado otras 22 y la potencia global ya se sitúa en los 2,9 megavatios.

El registro de autoconsumo al que ha tenido acceso este diario recoge todo tipo de instalaciones, en viviendas particulares, centros de trabajo de empresas privadas y edificios públicos.

En este sentido, llama la atención que mientras el número de instalaciones se ha multiplicado por seis, el global de la potencia lo ha hecho por tres. En 2018 la potencia media de los huertos urbanos de autoconsumo era 18,8 kilovatios pico sin embargo, actualmente la media ha bajado a la mitad (9,5 kilovatios), lo que da una clara pista de cómo ha evolucionado la tipología de instalaciones en los últimos años.

En una fase inicial esta transición hacia el autoconsumo estaba impulsada principalmente desde las administraciones públicas, que empezaron a colocar placas en grandes edificios como colegios, polideportivos, sedes administrativas, centros sanitarios, etc, superficies grandes que daban como resultado instalaciones de potencias elevadas. En los últimos dos años, sin embargo, se nota un importante empuje de las instalaciones domésticas, con potencias que nunca superan los 15 kilovatios. Parece que la población, básicamente aquella que reside en viviendas unifamiliares, se está sumando con fuerza a esta tendencia.

Comparación municipal

La distribución por municipios de las instalaciones registradas -no son necesariamente todas ya que hace unos años no era preceptivo su inscripción- permite observar diferencias llamativas que responden a la idiosincrasia de los municipios. Comparando las dos grandes poblaciones de la Isla se comprueba cómo Ciutadella es el municipio con un mayor número, 114, casi el 40 por ciento del total de la Isla, con una potencia global de 0,89 megavatios. Sin embargo, en Maó, con casi la mitad de instalaciones, 65, la potencia alcanza los 1,18 megavatios. En la ciudad de Ponent la potencia media de las instalaciones es de 7,8 kilovatios, mientras que en Maó se eleva hasta los 18,24 kilovatios. ¿Por qué? Porque en Ciutadella hay mucha más presencia de chalés, mientras que Maó concentra un mayor número de infraestructuras públicas como puede ser el Hospital Mateu Orfila.

De hecho Maó -la población con mayor presencia de bloques de pisos, donde resulta mucho más complicada la apuesta por el autoconsumo- es el municipio de la Isla con menos instalaciones por habitante (una por cada 455), mientras que en Ciutadella son una por cada 268,3 habitantes. Ese ranking municipal de implantación en términos relativos lo lidera Sant Lluís, también con una gran presencia de viviendas unifamiliares, con una instalación por cada 204 habitantes.

Transición energética

Aunque el incremento de instalaciones de autoconsumo ha crecido de forma muy considerable en los últimos años, el ritmo de implantación sigue siendo bajo si se tienen en cuenta los objetivos marcados en la Estrategia Menorca 2030, la hoja de ruta de descarbonización, que en ese horizonte se propone alcanzar los 30 megavatios de potencia de autoconsumo en entornos urbanos y que ahora apenas hay tres megavatios. No obstante hay que tener en cuenta que en el registro oficial todavía no figura la instalación del aeropuerto, todavía no conectada, con 0,5 megavatios, ni tampoco la de la cubierta de Coinga, de 372 kilovatios. Además en los próximos meses saldrán adelante los proyectos para cubrir parkings municipales, con una potencia global de 1,24 megavatios. También tras el verano se empezará a construir la mayor planta de autoconsumo hasta la fecha, en el parking del Mateu Orfila , con una potencia que se acerca a un megavatio, entre otros proyectos anunciados recientemente.