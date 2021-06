Més per Menorca, Més per Mallorca y Ara Eivissa acuerdan ir juntos a las generales

Un mes después de anunciar la suspensión de las negociaciones, ayer se anunció el acuerdo ratificado por las asambleas de Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa para crear «una marca estable» para concurrir unidos a las próximas cofrontaciones electorales de ámbito estatal. Todavía no se ha decidido el nombre que tendrá la coalición que agrupará a las tres formaciones ecosoberanistas de Balears. Cabe indicar que Ara Eivissa no tiene en la actualidad ningún representante en el Parlament balear.

La suspensión de la negociación en abril fue provocada por la filtración de la noticia desde el entorno de Més per Mallorca, algo que Més per Menorca interpretó como una deslealtad.

En una nota informativa remitida ayer, los partidos firmantes especifican que el acuerdo «solo se circunscribe a las elecciones estatales», precisando a continuación que «de esta manera las tres formaciones mantendrán su soberanía, aunque la nueva marca tiene la intención de representar un partido instrumental, una federación o una coalición».

El coordinador de Més per Menorca, Damià Moll, valoró que esta es «una gran oportunidad para demostrar que somos capaces de tener una voz propia en Madrid» que defienda los intereses de las Islas. «Tenemos el derecho y la obligación de defender nuestro territorio, que nos escuchen y respeten nuestra autonomía como pueblo».

Desde Més per Mallorca Antoni Noguera, destacó que ésta «es la primera vez que presentamos un proyecto sólido y estable con los partidos hermanos de las otras islas», al tiempo que precisó que se trata una iniciativa «aglutinadora».