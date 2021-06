Los equipos del Gob recogen en mayo 245 kilos de residuos en playas de Menorca

Los grupos del programa de adopción de playas del Gob de Menorca que participaron en mayo en las jornadas europeas «Clean Up The Med» recogieron un total de 245 kilos de residuos, una cifra que, para el técnico de medio marino y coordinador del programa, Víctor Carretero, no es alarmante.

«Ya sabíamos que recogeríamos una cifra similar, porque los residuos grandes son los primeros en retirarse, y los equipos están más centrados en separar los microplásticos, que cuestan más de identificar y extraerlos», ha señalado a Efe.

Carretero ha destacado la uniformidad de la recogida y ha detallado que los dos puntos de la isla donde han acumulado cantidades elevadas.

«El equipo de Binimel·là (Es Mercadal) ha liderado la recogida con más de 46 kilos, mientras que el de Cala Carbó (Ciutadella), entre La Vall y Cala Pilar ha acumulado unos 30 kilos», ha especificado.

Por último, ha agradecido la participación de los 273 voluntarios repartidos en 35 equipos.

Las jornadas de «Clean Up The Med» se celebran desde 1995 y se consideran el evento ambiental más importante del Mediterráneo.