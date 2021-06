Menorca copa una de cada cuatro iniciativas de las Islas en el Congreso

No hay menorquines en el Congreso de los Diputados, pero el 23 por ciento de las iniciativas relacionadas con las Islas se han referido a Menorca. El diputado ibicenco del PP Miguel Jerez ha preguntado 39 veces al Gobierno sobre asuntos de Menorca, tres más que las vinculadas a Mallorca. No es el único, la podemita mallorquina Antònia Jover también ha preguntado doce veces sobre Menorca y once sobre temas de interés de Mallorca, según el resumen elaborado por Carlos Rotger, de passes-perdudes.medium.com.

Eivissa, que gana 3-0 a Menorca en representación en el Congreso, ha sido la más mencionada en la cámara baja. El 35 por ciento de las iniciativas parlamentarias en lo que va de legislatura por los diputados balears han sido específicas de Eivissa. No obstante, las dos diputadas pitiusas, Patricia de las Heras (Vox), y Sofía Hernanz (PSOE), no ha presentado ninguna iniciativa sobre Formentera, que ha sido el territorio más olvidado en este periodo en el Congreso.

La socialista tiene en su descargo que ocupa la secretaría segunda en la Mesa y forma parte de la mayoría de gobierno, dos factores que reducen la iniciativa individual.

Por el contrario, los más activos en cuanto a preguntas y otras actividades son los diputados de la oposición y, entre ellos, la campeona es la diputada de Vox. Patricia de las Heras ha presentado en lo que va de legislatura 38 preguntas orales; 2.193 escritas, de las que solo 72 estaban relacionads con las Islas y, de estas, 6 con Menorca; 136 solicitudes de informes y 66 intervenciones parlamentarias. Solo en este último apartado ha sido superada por otras diputadas, Lucía Muñoz y Antònia Jover, ambas de Podemos, quienes ha intervenido en 155 y 96 veces respectivamente.

El segundo con mayor actividad es el otro diputado de Vox, Antonio Salvá y la tercera, la futura nueva líder popular, Margalida Prohens con 1.083 entre preguntas orales y escritas, peticiones de informes e intervenciones.