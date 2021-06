Quejas en Santandria por la ausencia de servicios de playa

Algunos de los primeros clientes del hotel Bahía de Santandria consideran vergonzoso, según la expresión utilizada, que todavía no haya servicios de sombrilla y hamacas en la playa. Al director del hotel también le han llegado quejas de los turoperadores que han enviado esos turistas.

No entienden que a mediados de junio todavía no haya concesionario de estos servicios, que suponen un plus imprescindible para las playas urbanas. «Llevamos un mes así y estamos pasando dos años muy complicados, no damos la imagen ni favorecemos la fidelización del cliente», comenta el director, el primero en recibir el disgusto del turista.

Concesión adjudicada

El Ayuntamiento de Ciutadella adjudicó el miércoles las concesiones de las ocho playas urbanas y el viernes envió los contratos a los adjudicatarios para la firma. Disponen de quince días, pero algunos estaban ya firmados ayer, lo que significa que al día siguiente pueden comenzar. Esperan que esta semana estén todas a punto.