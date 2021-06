El bus de Favàritx arranca a 15 días de que se cierre el acceso

El departamento de Movilidad del Consell ha ordenado la puesta en marcha del servicio público de autobús entre Maó y Favàritx. Lo hace este año sin acompasarse con el calendario de la Conselleria balear de Medio Ambiente, responsable del Parque Natural de s’Albufera des Grau, la que se encarga del control de acceso a la zona, que no se cerrará hasta el 1 de julio. Por lo tanto durante dos semanas las frecuencias de bus coincidirán con la circulación libre de coches privados.

Desde el Consell defienden que la puesta en marcha del bus se ha hecho necesaria ante la demanda de llegar al faro y a las playas cercanas en transporte público. Hay que recordar que el aparcamiento provisional de 200 plazas habilitado cerca de la entrada a la finca de Son Camamil·la se encuentra a una considerable distancia a pie (cerca de cuatro kilómetros) de las playas y que las zonas de aparcamiento improvisado están valladas, más allá de las ocho o nueve plazas disponibles todo el año en las inmediaciones del faro, por lo que el acceso a la zona se había complicado con la llegada del buen tiempo y de los primeros turistas.

Tarifas y frecuencias

El servicio lo seguirá prestando la empresa Autos Fornells a través de un contrato por el que el Consell se hace cargo de los previsibles déficits. Lo hará con una novedad, un incremento de las tarifas de un 2,85 por ciento en relación a los dos ejercicio precedentes. De los 3,5 euros que se pagaban por un trayecto se pasa ahora a 3,6 euros, unos precios que han sido diana de críticas entre algunos usuarios en temporadas pasadas. Ese precio se ve reducido a 2,9 euros en el caso de las familias numerosas y a 1,8 euros para las familias numerosas de régimen especial.

No obstante, hay que recordar que la empresa operadora también ofrece un precio reducido de 1,25 euros por trayecto en el caso de los usuarios que solo viajen desde el aparcamiento hasta las paradas del faro o del camino a las playas, aunque para esta opción no se puede reservar con antelación por internet y puede darse el caso de que no queden plazas libres.

No habrá novedades en cambio en relación al número de frecuencias diarias, que seguirá siendo de seis, con tres salidas de Maó por la mañana (10.15, 11.35 y 13.20) y tres por la tarde (15.45, 17.15 y 18.45), según se recoge en la página web de las líneas públicas de bus. El horario último de retorno desde Favàritx será a las 19.20 horas. Los autobuses vienen equipados con gel hidroalcohólico para los pasajeros, que obviamente están obligados a llevar mascarilla durante todo el trayecto.