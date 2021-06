Otros 3 casos de covid elevan a 31 los pacientes activos en Menorca

Menorca ha registrado en el último día tres nuevos contagios de coronavirus, que se suman a los cuatro comunicados este jueves. Un ligero repunte, tras los dos únicos casos detectados entre el lunes y el miércoles.

Asimismo no se han dado nuevas altas, con lo que el número de casos activos sube a 31. Todos ellos están siendo atendidos por las UVAC, ya que el Mateu Orfila sigue libre de covid y no hay sanitarios contagiados.

Desde que empezó la pandemia se han diagnosticado un total de 2.432 positivos, de los cuales 37 han fallecido.

Incidencia

El repunte de casos de estos días hace que la incidencia acumulada suba. En el caso de la de 14 días se incrementa tres puntos, y está en 37,6 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta desde el 26 de mayo cuando rozaba los 40 casos. La de 7 días está más contenida y aumenta un punto, hasta los 13,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Vacunación

Hasta el jueves se han administrado en Menorca un total de 66.032 dosis, de las cuales 1.114 se inyectaron este jueves. Son ya 42.136 menorquines lo que se han puesto al menos una dosis, lo que representa el 52 por ciento de la población diana. De ellos, 25.747 ya tiene la pauta completa, lo que supone el 31,74 por ciento de la población adulta de la Isla.