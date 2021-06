La falta de fondos para Binicodrell aparca el proyecto del geriátrico de Es Migjorn

La recaudación de la ecotasa de 2018 había adjudicado 1.189.782 euros al proyecto de rehabilitación del casat de Binicodrell de Darrera. Ese importe fue transferido por el Govern el año pasado a los fondos covid y carecer de financiación para la transformación del casat y la parcela municipal en equipamiento público es la causa por la que el Consell informa desfavorablemente la modificación de las Normas Subsidiarias de Es Migjorn en ese punto en el pleno del lunes.

La modificación del planeamiento municipal resulta imprescindible para que pueda acometerse cualquier infraestructura pública, el geriátrico en este caso. No obstante, el informe de la arquitecta, que basa su conclusión en la falta de sostenibilidad económica del proyecto por la pérdida de los recursos desaparecidos de la ecotasa, concreta su dictamen desfavorable «hasta que no se justifique por parte del Ayuntamiento la identificación de los sujetos públicos o privados responsables de la inversiones previstas para la ejecución del citado equipamiento», que no se concreta todavía en el geriátrico sino en las casas de la finca.

El informe, ahora desfavorable, abre la puerta no obstante al cambio de opinión técnica y política una vez se hubiere firmado el convenio con el compromiso pertinente del Govern de hacerse cargo de la inversión del geriátrico.

El PP reclama coherencia y lealtad institucional al PSOE de Es Migjorn

El PP denuncia la falta de lealtad institucional del PSOE de Es Migjorn al votar en contra, «obstaculizar y pretender retrasar la construcción del geriátrico», de 32 plazas, distribuidas en 14 habitaciones dobles y cuatro individuales, «con su rechazo al convenio que suscribirá el Ayuntamiento con la Conselleria de Asuntos Sociales». Destacan los populares que toda la tramitación del expediente del Geriátrico cuenta con los informes jurídicos y técnicos favorables. «Reclamamos lealtad institucional al PSOE de Es Migjorn, cuya incoherencia contradice los acuerdos aprobados por el PSOE en el Parlament así como el compromiso del PSOE en el Consell de aportar el equipamiento», señala la alcaldesa Antonia Camps.