El agroturismo Santa Mariana, forzado a reducir a la mitad su plan de ampliación

El agroturismo de Santa Mariana, en el Camí de Loreto de Alaior, se ha visto obligado a reducir drásticamente sus planes de ampliación. En 2017 empezó a tramitar un proyecto para redistribuir la casa principal y reformar dos edificaciones anexas con el objetivo de pasar de las seis habitaciones y once plazas de alojamiento con que cuenta, desde su apertura en el año 2000, a un total de 25 con capacidad para 50 clientes. El problema es que no lo hizo a tiempo para esquivar –como han logrado otros–, las restricciones impuestas por la Ley Agraria, que no permite más de 24 plazas en este tipo de alojamientos en suelo rústico.

Los promotores, la empresa Inversiones Pons Almagro SL, propietaria del agroturismo desde el año 2016, han decidido reconducir el proyecto para adaptarlo a la normativa vigente. Los nuevos planes de ampliación han vuelto a salir a exposición pública como parte del proceso para obtener la declaración de interés general. El proyecto pretende ahora habilitar trece habitaciones con capacidad para 24 clientes, el máximo permitido.

En el proyecto se estipula que en la casa principal se aprovecharán los espacios existentes y, sin necesidad de ampliar volúmenes, se habilitarán siete habitaciones, dos en la planta baja y otras cinco en el primer piso. En las edificaciones anexas, que se encuentran prácticamente enganchadas al edificio principal, se distribuirán los espacios interiores para lograr un total de seis habitaciones, algunas de ellas de grandes dimensiones. También se adecuará una boyera.